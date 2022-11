Während Gareth Bale gleich im ersten Jahr seiner Zeit beim Los Angeles FC den Titel holte, verpassten die deutschen Philadelphia-Profis Kai Wagner und Leon Flach denselben.

Beide Franchises aus Philadelphia und Los Angeles hatten zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Chance auf den Titel.

"Es ist immer schön, im Finale zu treffen, und ich scheine ein Händchen dafür zu haben. Es ist eine wichtige Trophäe für uns, vor allem die erste, die erste große Trophäe, und hoffentlich kommen in Zukunft noch mehr dazu", erklärte Bale nach dem Coup.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo erreichte damit gleich in seinem ersten Jahr als Trainer von Los Angeles das Finale und holte den Titel. Sein Team ging in der regulären Spielzeit gleich zweimal durch Kellyn Acosta (27.) und Jesus Murillo (83.) in Führung.

Philadelphia glich im Banc of California Stadium in Person von Daniel Gazdag (59.) und Jack Elliott (85.) auf Vorarbeit von Wagner jeweils aus.

Bale bringt die Arena zum Kochen

In der Verlängerung sah L.A.-Keeper Maxime Crepeau die Rote Karte (116.), Elliott erzielte mit seinem zweiten Treffer in einer dramatischen Schlussphase den vermeintlichen Siegtreffer (120.+4) für Philadelphia, doch Stürmerstar Bale rettete sein Team mit einem Kopfballtreffer ins Elfmeterschießen (120.+8).

Dort versagten den Schützen von Philadelphia die Nerven. Auch Wagner scheiterte am erst in der Verlängerung eingewechselten L.A.-Keeper John McCarthy.

Der italienische Europameister Chiellini kam im Finale nicht zum Einsatz, die beiden deutschen Profis Wagner und Flach beackerten über die komplette Spieldauer zusammen die linke Außenbahn bei Philadelphia.

