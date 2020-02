Doch die Beziehung zwischen Mbappé und Tuchel bleibt laut dem Bericht weiter angespannt. Der 21-Jährige ist nach seiner Auswechslung in der 68. Minute immer noch sauer, denn er würde "immer" als erster Star-Spieler ausgewechselt werden - damit habe er ein Problem.

Neymar oder Angel di Maria würden von Tuchel anders behandelt, sehr zum Ärger des Weltmeisters. Die Zeitung rechnet vor, dass Mbappé in fünf Ligaspielen ausgewechselt wurde (im Schnitt in der 73. Minute), di Maria in vier (und erst in der 83. Minute).

Tuchel nahm jetzt in der Pressekonferenz am Montag vor dem Pokalspiel in Nantes Stellung zum Wochenend-Wirbel. "Ich treffe Entscheidungen aus sportlicher Sicht und ich weiß, dass es für manche Spieler schwer zu akzeptieren ist. Die Partie war gewonnen und ich habe auch Icardi und Cavani Spielzeit geben wollen. Es macht mich traurig, dass nach einem 5:0 jetzt so viel über Dinge abseits des Sports gesprochen wird. Was ich mit dem Team besprochen habe, bleibt in der Kabine."

" Da ist nichts Persönliches zwischen Mbappé und mir. Er will nicht vom Platz, aber ich möchte auch den Spielern auf der Bank Einsatzzeit geben. "

Doch Mbappé kann diese Entscheidung scheinbar immer noch nicht nachvollziehen.

Video - Tuchel nach Mbappé-Eklat: "Nicht wütend, nur enttäuscht" 01:22

Ein weiterer Streitpunkt sei, dass sich der deutsche Trainer und die PSG-Verantwortlichen scheinbar nicht komplett einig sind. Die Klubbosse wollen Mbappé von einem Verbleib beim französischen Meister überzeugen und ihn zum Aushängeschild des Vereins machen. Dieses Gefühl einer absoluten Sonderstellung scheint er von Tuchel allerdings nicht immer zu bekommen.

