Red Bull Salzburg ist zum siebten Mal in Folge österreichischer Meister. Am drittletzten Spieltag der Meisterrunde machte der Spitzenreiter durch ein 3:0 (1:0) gegen den TSV Hartberg alles klar, da Verfolger Linzer ASK dem Wolfsberger AC 0:1 (0:0) unterlag. Salzburg hat jetzt 44 Punkte, der LASK 33. Den Linzern wurden wegen verbotener Trainings in der Corona-Pause vier Punkte abgezogen.

Der LASK kann gegen Punkteabzug aber noch Protest einlegen.

"Punkteabzug hier, Einspruch da, das ist heute alles egal! Denn in beiden Fällen sind wir rechnerisch Titelgewinner, zum siebten Mal in Folge, darum auch rechtmäßig: SERIENMEIS7ER!", schrieben die Salzburger am Sonntag.

Andre Ramalho (45.), Hee Chan Hwang (53.) und Patson Daka (59.) trafen für den Double-Gewinner. Das Team von Trainer Jesse Marsch hatte Austria Lustenau Ende Mai im Pokalfinale klar geschlagen (5:0).

(SID)

