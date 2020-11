"Die betroffenen Spieler sind derzeit ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben", schrieb Salzburg. Der Rest des Teams befinde sich in Mannschaftsquarantäne und dürfe nur zwischen Wohnung, Trainings- bzw. Spielort pendeln. Außerdem sagte Salzburg vorerst alle Nationalteamabstellungen ab. Um endgültige Klarheit zu haben, soll am Montag eine erneute PCR-Testung beim gesamten Salzburg-Team vorgenommen werden.