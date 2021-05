Ein Remis gegen den Rekordmeister hätte Salzburg zur vorzeitigen Meisterschaft gereicht. Rapids Maximilian Hofmann flog mit Gelb-Rot (86.) vom Platz.

Den ÖFB-Cup gewann RB bereits am 1. Mai. Marsch (47), der in Leipzig zur kommenden Saison Julian Nagelsmann beerbt, feierte damit in seinen zwei Jahren in der Mozartstadt jeweils das Double.

Coupe de France Elfmeter-Krimi: PSG zittert sich ins Pokalfinale VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: Die meisten spielen gar nicht: Bayerns durchwachsene Leih-Bilanz

(SID)

Barça-Coach Koeman glaubt nicht mehr an Titel: "Sehr schwierig"

Serie A 100. Tor für Juve: Ronaldo sorgt für Novum VOR EINER STUNDE