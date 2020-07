Der FC Chelsea zieht in die Champions League ein

Der FC Chelsea hat durch einen Sieg am letzten Spieltag der Premier League den vierten Tabellenplatz und somit den Einzug in die Champions League perfekt gemacht. Das Team von Frank Lampard schlug die Wolverhampton Wanderers vor den Augen von Timo Werner mit 2:0 (2:0). Den Blues reichte ein Doppelschlag vor der Pause durch Mason Mount (45.+1) und Olivier Giroud (45.+4).

So lief das Spiel:

Chelsea-Trainer Frank Lampard musste wenige Tage nach dem spektakulären 3:5 an der Anfield Road verletzungsbedingt auf Flügelflitzer Willian verzichten und gab auf der Torhüterposition Routinier Willy Caballero den Vorzug vor 80-Millionen-Mann Kepa Arrizabalaga.

Angesichts der Bedeutung der Partie, wollte keine der beiden Mannschaften den ersten Fehler begehen und war in erster Linie um Risikovermeidung bemüht. Die Folge der beiderseitigen offensiven Arbeitsverweigerung war eine erste Hälfte, die bis zur Nachspielzeit keine nennenswerten Torchancen bot.

Frei nach dem Ketchupflaschen-Prinzip – erst kommt nichts und dann alles auf einmal - überschlugen sich kurz vor der Pause die Ereignisse an der Stamford Bridge. Youngster Mason Mount besorgte zunächst mit einem herrlichen Freistoß aus 20 Metern die Blues-Führung (45.+1) und legte nur kurz darauf das 2:0 von Olivier Giroud auf.

Bei einem Konter steckte der junge Engländer in den Lauf von Angreifer Giroud durch, der erst Keeper Rui Patricio umspielte, sich anschließend wuchtig gegen Wolves-Kapitän Conor Coady durchsetzte und aus kurzer Distanz ins leere Tor einnetzte (45.+4).

Die Gäste waren nach dem Seitenwechsel zu mehr Offensive gezwungen und gaben nach 57 Minuten in Person von Diogo Jota ihren ersten Schuss aufs Tor ab. Mit dem flachen Abschluss aus 18 Metern hatte Caballero aber keinerlei Mühe (57.).

Chelsea brannte auch in der zweiten Hälfte kein offensives Feuerwerk ab, agierte im Passspiel aber deutlich verbessert. So liefen die Wolves Ball und Rückstand über weite Strecken hinterher.

Das solide Verwalten der Führung genügte der Lampard-Elf gegen einen müde wirkenden Gegner, der bis auf einen Distanzschuss von Jota (71.) keinerlei Torgefahr mehr entwickeln konnte.

Chelsea spielt damit nächstes Jahr in der Champions League, während Wolverhampton noch um die Teilnahme am europäischen Geschäft bangen muss. Nur wenn Chelsea das FA-Cup-Finale gegen Arsenal gewinnt, sind die Wolves auch als Siebter für die Europa League qualifiziert.

Die Stimmen zum Spiel:

Frank Lampard (Trainer FC Chelsea): "Die Disziplin meiner Mannschaft heute war fantastisch. Das Tor von Mount war pure Qualität und auch der Treffer von Giroud war klasse. Mir bedeutet das Finish in den Top 4 sehr viel, jetzt müssen wir schauen, wie wir nächste Saison noch besser sein können."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Chelseas Minimalismus reicht aus

Wäre da nicht die 133 furiosen Sekunden in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gewesen, so müsste man offensiv von einem bestenfalls durchschnittlichen Auftritt der Blues reden. Die Londoner agierten – ebenso wie die Gäste – im letzten Drittel über die gesamte Spielzeit zu fehlerhaft und wenig zielstrebig.

Risikovermeidung stand an diesem Nachmittag auf der Prioritätenliste eindeutig ganz oben. So reichten zwei geniale Momente aus, um ein typisches 0:0-Spiel in ein 2:0 zu verwandeln.

Die Statistik: 300

Mittelfeldspieler Matt Doherty absolvierte gegen Chelsea sein 300. Pflichtspiel für die Wolverhampton Wanderers. Der 28-Jährige wechselte 2010 vom irischen Klub Bohemians zu den Wolves und verbuchte seitdem 28 Treffer und 41 Assists.

