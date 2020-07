Der FC Liverpool hat auch das letzte Spiel der Premier-League-Saison 2019/20 gewonnen. Bei Newcastle United gewann der Meister nach einem frühen Gegentreffer durch Dwight Gayle in der 1. Minute noch mit 3:1 (1:1). Virgil van Dijk besorgte vor der Pause den Ausgleich per Kopf (38.). Divock Origi (59.) und Sadio Mané (89.) erzielten die weiteren Treffer für das Team von Jürgen Klopp.

So lief das Spiel:

Newcastle United schockte den FC Liverpool bereits nach 26 Sekunden: Jonjo Shelvey (1.) führte einen Freistoß von der Mittellinie schnell aus und setzte Dwight Gale perfekt in Szene, der frei vor Alisson Becker den Ball am Brasilianer zur Führung vorbeischob.

In der Folge passierte lange Zeit nicht viel, Liverpool agierte zwar balldominant, konnte sich jedoch keine nennenswerten Torchancen erspielen. Den ersten Schuss verzeichneten die Reds erst nach 23 Minuten: Divock Origi, der gemeinsam mit Takumi Minamino und Alexander Oxlade-Chamberlain für Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané die Dreierspitze bildete, blieb mit seinem Abschluss jedoch an einem Abwehrbein von Newcastle hängen.

Wenig später wurde Martin Dubravka ernsthaft geprüft, Minamino bekam vor dem Strafraum zu viel Platz und zirkelte den Ball Richtung Tor, der Torhüter der Magpies kratzte die Kugel mit einer sehenswerten Parade aus dem Winkel (29.).

Die Reds tasteten sich immer weiter ran und erzielten letztlich auch vor der Pause den Ausgleich: Virgil van Dijk (38.) beförderte eine Flanke von Oxlade-Chamberlain per Kopf zum verdienten 1:1 ins Tor.

Kurz vor der Halbzeit hätte Jürgen Klopps Mannschaft die Begegnung fast komplett gedreht, doch ein Distanzsschuss von Oxlade-Chamberlain (42.) flog nur knapp an Beckers Tor vorbei.

Im zweiten Durchgang änderte sich nichts am Spielverlauf, Liverpool dominierte das Geschehen und ging schließlich durch einen sehenswerten Distanzschuss von Divock Origi (59.) in Führung.

Anschließend brachte Klopp per Dreifachwechsel Mané, Firmino und Salah und damit auch nochmal richtig Schwung in die Begegnung. Salah (66.) kam nach einem Freistoß zu einer großen Torchance, der Ägypter traf aus 13 Metern mit einem satten Schuss aber nur den Pfosten.

Kurz danach tauchte Salah (72.) nach einem Traumpass von Firmino vor Dubravka auf, doch Federico Fernandez verhinderte mit einer sauberen Grätsche in höchster Not die Vorentscheidung.

Liverpool drängte in der Schlussphase auf das dritte Tor und Mané (89.) entschied die Begegnung letztlich auch kurz vor Schluss: Der Senegalese zirkelte einen Schuss aus spitzem Winkel sehenswert an Dubravka vorbei zur Entscheidung. Von Newcastle kam in der Schlussphase gar nichts mehr, so verdiente sich Liverpool den Sieg im zweiten Durchgang.

Die Stimmen zum Spiel:

Jürgen Klopp (FC Liverpool): "Die Jungs haben ein gutes Spiel gespielt, kein perfektes Spiel. Das Gegentor war nicht schön, aber es hat geholfen, klar zu machen, was auf uns zukam. Wir haben nach langer Zeit mit ähnlichen Aufstellungen viele Änderungen vorgenommen. Es ist normal, dass wir eine Eingewöhnungszeit brauchten. Wir haben uns in die Partie gearbeitet und wurden mit der Zeit immer besser, so haben wir uns den Sieg auch verdient. Ich gehe jetzt eine Weile nicht ins Büro und werde die freie Zeit mit meiner Familie genießen."

Virgil van Dijk (FC Liverpool): "Es war nicht allzu schwierig, uns zu motivieren. Wir wollten allen zeigen, warum wir Meister geworden sind. Wir wussten, dass das Spiel schwierig werden würde. Wir haben es uns mit dem frühen Gegentor noch schwieriger gemacht, aber wir haben in der zweiten Hälfte gut gespielt und uns den Sieg verdient. Es ist gut, dass wir die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden."

Das fiel auf: Klopps Wechsel bringen Schwung

Trotz Führung ging für die Reds bis zur 60. Minute spielerisch nicht viel, die Gäste konnten sich selten hinter die letzte Abwehrkette spielen und wurden so selten wirklich gefährlich. Nachdem Mané, Salah und Firmino ins Spiel gekommen waren, änderte sich dies schlagartig, Liverpool spielte wieder seinen gewohnten Fußball, ließ Newcastle keine Chance und der Ball lief auch in der Spitze deutlich flüssiger.

Der Tweet des Spiels:

Die Statistik: 26

Newcastle brauchte nur 26 Sekunden, um Liverpool mit der Führung zu schocken.

