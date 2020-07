Manchester United jubelte in Leicester über den Einzug in die Champions League

Manchester United hat sich durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg bei Leicester City am 38. und letzten Premier-League-Spieltag das Champions-League-Ticket gesichert. Bruno Fernandes brachte die Red Devils per Foulelfmeter in Führung (71.), Jesse Lingard sorgte für die Entscheidung (90.+8.). United beendet die Saison als Dritter, Leicester muss sich als Fünfter mit der Europa League begnügen.

So lief das Spiel:

Im direkten Duell um die Champions-League-Plätze bedeutete für Leicester ein Sieg das sichere Erreichen der begehrten internationalen Ränge. Manchester United reichte bereits ein Unentschieden – Leicester ebenfalls, allerdings nur bei einer Niederlage von Chelsea im Parallelspiel gegen Wolverhampton.

Zu viel Theorie – daher gingen die Foxes gegen Manchester auf Sieg, jedoch nicht blind, sondern aus einer gesicherten Defensive heraus. Die Hausherren machten das Spiel im Mittelfeld eng, versuchten dabei mit hoher Pressingintensität den Ball zu gewinnen, um dann schnell vor das Tor der Gäste zu kommen.

Die erste gute Chance verzeichnete Wilfred Ndidi in der 14. Minute. Nach einem Fehlpass von Nemanja Matic brachte Youri Tielemans den Ball in die Mitte, Ndidi zog aus 16 Metern mit viel Risiko ab – setzte die Kugel allerdings knapp über den Kasten.

Manchester United kam zunächst nur selten zur Geltung, hatte Probleme mit der zweikampfbetonten Gangart Leicesters und verlor viele Bälle im Spiel nach vorne.

In der 32. Minute kam Leicester jedoch nicht ins Pressing, Paul Pogba spielte den hohen Ball in den Strafraum auf Bruno Fernandes, der anschließend aus sieben Metern ins rechte Eck traf – allerdings aus Abseitsposition. Das Tor zählte dementsprechend nicht.

Mit zunehmender Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften – Manchester United kam kurz vor der Pause zu guten Abschlussmöglichkeiten. Zur Halbzeit blieb es allerdings beim torlosen Unentschieden. So nicht in London – Chelsea stellte die Weichen gegen Wolverhampton auf Sieg, wodurch sich die Foxes nur bei einem Sieg für die Königsklasse qualifizieren würden.

Leicester ging in der Folge höheres Risiko und hatte in der 60. Minute die Führung auf dem Kopf. Nach einer Freistoßhereingabe aus dem linken Halbfeld von Tielemans kam Jamie Vardy aus 13 Metern zum Kopfball. Seine Bogenlampe überraschte David de Gea und fiel auf die Latte.

Acht Minuten später unterlief den starken Foxes ein folgenschwerer Fehler. Hamza Choudhury verlor den Ball im Aufbauspiel in der eigenen Hälfte. Manchester United schaltete um, Anthony Martial zog in den Strafraum ein und wurde von Jonny Evans per Grätsche gelegt – Elfmeter für die Gäste. Fernandes blieb vom Punkt eiskalt und verwandelte zur 1:0-Führung (71.).

Leicester ging all in – musste das Spiel drehen. Die eingewechselten Harvey Barnes (75.), Demarai Gray (83.) sowie Kapitän Wes Morgan (79.) hatten in der Schlussphase Chancen zum Ausgleich, nutzten diese allerdings nicht.

In der Nachspielzeit dezimierten sich die Foxes noch. Evans sah nach einem brutalen Tritt mit offener Sohle gegen den eingewechselten Scott McTominay die Rote Karte (90.+4). Manchester bestrafte Leicester daraufhin noch mit dem Treffer zum 2:0. Torwart Kasper Schmeichel verlor den Ball leichtsinnig an den eingewechselten Jesse Lingard, der die Kugel anschließend nur noch über die Linie schieben musste (90.+8).

Das fiel auf: Mission Königsklasse

Seit dem überraschenden Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2015/16 qualifizierte sich Leicester City in der Folge nicht mehr für die Champions League. Nach dem zwölften, folgte zweimal der neunte und nun der fünfte Platz. In dieser Spielzeit haben die Foxes die große Chance auf die Königsklasse verpasst.

Sie hielten bis zum 22. Spieltag den zweiten Platz und bis zum 34. Spieltag den dritten Rang. Danach begann die Talfahrt Leicesters, die schließlich auf dem fünften Tabellenplatz mündete. So heißt es in der kommenden Saison Europa League statt Königsklasse.

Die Statistik: 23

Leicester-Angreifer Vardy kennt das Gefühl bereits. In der Saison 2011/12 gewann er die Torjägerkanone mit 31 Treffern – damals allerdings in der Conference Premier, der fünften englischen Liga. In dieser Saison ist Vardy in der Premier League mit 23 Toren der beste Goalgetter und holt sich mit seinen 33 Jahren den Golden Boot.

