Ekstase in Liverpool: Nachdem die Reds am späten Donnerstagabend nach 30 langen Jahren endlich wieder den Meistertitel an die Anfield Road holen konnte, feierten die frischgebackenen Champions entsprechend ausgelassen - allen voran Teammanager Jürgen Klopp. Der Erfolgscoach eroberte auf der Meisterfeier des FC Liverpool die Tanzfläche und gab dabei eine erstaunlich gute Figur ab.

Auf Twitter tauchten zahlreiche Videos von der Meisterfeier der Reds auf. Doch nicht nur die Stars um Virgil van Dijk, Mohamed Salah und Co. ließen es ordentlich krachen, sondern auch Teammanager Jürgen Klopp war augenscheinlich in Party-Laune und packte zum Song "Hotel Room Service" von Pitbull seine Dance-Moves aus. Seine Schützlinge feuerten ihn dazu lautstark an.

Der ehemalige BVB-Coach gab dabei eine erstaunliche gute Figur auf der Tanzfläche ab.

Der FC Liverpool holte sich aufgrund der 1:2-Niederlage von Manchester City beim FC Chelsea erstmals seit 30 Jahren wieder den Titel in der englischen Premier League.

