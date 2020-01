Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané - spricht man in diesen Tagen von der fast unheimlichen Erfolgsserie des FC Liverpool, fallen meist die Namen jenes spektakulären Trios. Doch wer die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp lediglich auf seine Offensivreihe oder Abwehrchef Virgil van Dijk beschränkt, der irrt gewaltig.

Denn im Schatten der Superstars entwickelt sich ein Junge aus dem Stadtteil West Derby, der unweit der sagenumwoben Anfield Road aufwuchs und nahezu alle Jugendmannschaften der Reds durchlief, längst zum Weltstar. Die Rede ist natürlich von Trent Alexander-Arnold.

Video - Klopp nach Rekord: "Vielleicht stimmt mit mir etwas nicht" 01:02

Alexander-Arnold: Top-Vorlagengeber nach Stotterstart

Der 21-Jährige ist die Konstante im Spiel des Premier-League-Spitzenreiters: Der Youngster lief in jedem der 21 Saisonspiele auf und servierte als Rechtsverteidiger ganz nebenbei die drittmeisten Vorlagen in der laufenden Spielzeit (8). Seit Beginn der vergangenen Saison bereitete er insgesamt 20 Tore in der englischen Eliteliga vor und verwies damit Stars wie Heung-Min-Son, Raheem Sterling und Kevin De Bruyne auf die Plätze.

(Anm. d. Red.: Aktueller Wert 20 Assists; Stand: 13. Januar 2020)

Dabei verlief der Start in der ersten Mannschaft der Reds alles andere als reibungslos. Im Oktober 2016 schmiss Klopp den damals 18-Jährigen ins kalte Wasser des englischen League Cups gegen Ligakonkurrent Tottenham Hotspur (2:1). Das Talent wirkte sowohl bei seinem Debüt im Pokal als auch bei seinen ersten Auftritten in der Premier League teilweise fehleranfällig. Auch Klopp erinnert sich noch gut an die Anfangszeit seines Schützlings und gestand anfängliche Zweifel:

" Ich kenne Trent seit er 17 Jahre alt ist. Er war immer ein großes Talent, aber wir waren damals nicht sicher, ob er physisch mithalten kann. Jetzt ist er eine Maschine - das ist eine Überraschung. "

Video - "Sorry, José!" Klopp amüsiert Journalisten mit Rätsel über Mourinhos Vergangenheit 00:46

Galavorstellung im Spitzenspiel gegen Leicester

Heute, nicht einmal dreieinhalb Jahre später, hat sich der englische Nationalspieler zu einem der besten Außenverteidiger der Welt entwickelt - vielleicht sogar dem besten. Mittlerweile stehen 112 Pflichtspiele für die Reds (6 Tore, 30 Assists), zwei Champions-League-Finaleinzüge sowie eine WM-Teilnahme mit den "Three Lions" in der Vita von Alexander-Arnold - nur der Titel in der Premier League fehlt ihm bislang noch. "Seine Qualität, seine Erfahrung: Unter Jürgen (Klopp, Anm. der Red.) spielt er bisher absolut unglaublich", schwärmte Leicester-Trainer Brendan Rogers und ergänzte:

" Er spielt konstant auf dem höchsten Level. Für mich spielt er als Rechtsverteidiger und Mittelfeldspieler gleichzeitig. "

Eben gegen jenes Leicester City und Coach Rogers (4:0) lieferte Alexander-Arnold im Spitzenspiel am Boxing Day (26. Dezember) sein Meisterstück ab. Neben seinen beiden chirurgisch genauen Flanken auf Doppel-Torschütze Firmino, provozierte der englische Nationalspieler mit einem Eckball zusätzlich einen Handelfmeter. Seine tadellose Leistung krönte der 21-Jährige mit seinem sehenswerten Treffer zum Endstand.

Alexander-Arnold über Klopp: "Habe ihm alles zu verdanken"

Matchwinner im Spitzenspiel gegen Leicester City: Trent Alexander-ArnoldGetty Images

Das Liverpooler Eigengewächs dient im Angriffsspiel der Reds als permanente Anspielstation und brilliert dabei häufig mit seinen Hereingaben aus dem Halbfeld oder von der Grundlinie.

"Wir wissen, wie wichtig diese Flanken für uns sind. Wie wichtig alles ist, was er macht. Das ist absolut außergewöhnlich", lobte Klopp, der laut des Youngsters den Löwenanteil an seinem Durchbruch hat:

" Ich habe ihm alles zu verdanken. Wer weiß, was ohne ihn passiert wäre. Er hat mir die meisten Möglichkeiten gegeben. Er hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt und an mich geglaubt. Ich habe jedes Mal versucht, das Vertrauen zurückzuzahlen. "

Dies ist ihm in der laufenden Spielzeit bislang vollumfänglich gelungen. Den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer Vereinsikone könnte Alexander-Arnold bereits in den kommenden Wochen gehen, sollte er tatsächlich mit dem Starensemble von der Merseyside den ersten Premier-League-Titel seit drei Jahrzehnten gewinnen.

Sein eigenes Denkmal hat der 21-Jährige in seiner Geburtsstadt jedoch ohnehin schon. Unweit der Anfield Road haben Fans des LFC ein Haus mit seinem Bild bemalt mit der Aufschrift: "Ich bin einfach ein normaler Junge aus Liverpool, dessen Traum wahr geworden ist."

Die Fans des FC Liverpool haben Trent Alexander-Arnold längst ein Denkmal gebautGetty Images

Das könnte Dich auch interessieren: Alarmsignal vor Rückrunde: Bayern hat ein Problem, das schwer zu lösen ist