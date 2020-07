Liverpool-Superstar Mohamed Salah nimmt laut Jürgen Klopp seine Motivation nach dem Gewinn der Premier League aus dem Rennen um den Goldenen Schuh der Liga. "Er ist ein Stürmer, wie kann das keine Motivation für ihn sein? Das ist klar", sagte Klopp im Anschluss an den 3:1 (2:1)-Auswärtssieg der Reds bei Brighton and Hove Albion. Salah traf doppelt gegen die Seagulls.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Mit aktuell 19 Toren in der laufenden Premier-League-Saison liegt der Ägypter auf Rang drei in der Torschützenliste in England – hinter Leicesters Jamie Vardy (22) und Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang (20) vom FC Arsenal. Bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten hatte Salah die Torjägerkrone auf der Insel gewonnen.

La Liga Derbysieg: Barça schießt Stadtrivale Espanyol in die 2. Liga VOR 12 STUNDEN

QUIZ: Kennst Du die Gewinner des Goldenen Schuhs?

Liverpool-Legende Graeme Souness hatte nach dem Erfolg des LFC in Brighton Salah als "egoistisch" bezeichnet. Der ehemalige Kapitän der Reds sagte bei "Sky Sports": "Es ist wichtig für ihn, man sieht es an seiner Reaktion. Er hat bei jeder Gelegenheit geschossen und seine Teamkollegen teilweise übersehen." Souness betonte allerdings auch: "Alle Stürmer sind gierig."

Klopp nahm Salah in Schutz und lobte den Auftritt des 28-Jährigen. "Am Ende kann man nur dann Tore schießen, wenn man gute Leistungen bringt und das hat er gemacht", meinte der Liverpooler Trainer.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Möglicher Sancho-Abgang? Diesen Plan hat der BVB bereits in der Hinterhand

Play Icon WATCH Klopp adelt Stürmer-Trio: "Stellen Sie sich vor, wo ich ohne sie wäre?" 00:00:52

Bundesliga Kroos verrät: Bremen schickte mir LKW voller Bier VOR 13 STUNDEN