Allerdings bevorzuge Zidane laut italienischen Medien eine Verpflichtung von Martínez, mit dem auch Erzrivale FC Barcelona schon länger in Verbindung gebracht wird.

In der Champions-League konnte der Franzose den Inter-Star live beobachten. Die Mailänder waren am 3. Spieltag zu Gast in Madrid, Real gewann knapp mit 3:2 (2:1). Martínez erzielte dabei den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer.