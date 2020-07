Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich zum Arroganz-Vorwurf von Chelsea-Coach Frank Lampard geäußert. Am Freitag stellte der 53-Jährige klar: "Wir sind nicht arrogant. Wir sind so ziemlich genau das Gegenteil." Lampard sei während des Spiels im Wettbewerbsmodus gewesen. "Das respektiere ich. Nach dem Spiel ist das für mich aber vorbei", meinte Klopp weiter. Die Reds gewannen am Ende 5:3 (3:1).

Dass sein Gegenüber nach dem Match in der Pressekonferenz mit der Kritik weitermachte, störte Klopp dagegen sehr.

Premier League Dieser Liverpool-Star ist Englands Fußball des Jahres VOR 4 STUNDEN

"Was Frank noch lernen muss, ist das Ganze nach dem Schlusspfiff abzustellen. Hinterher noch darüber zu reden, ist nicht okay. Während des Spiels sind diese Worte in Ordnung, aber nach dem Schlusspfiff muss sich das Buch schließen", sagte der Reds-Coach. Lampard habe "das nicht gemacht und das mag ich nicht".

"Für einige auf der Bank ist es ein schmaler Grat, wenn du gewinnst, und sie haben die Liga gewonnen. Aber sie sollten deshalb nicht arrogant werden", hatte der 42-Jährige Chelsea-Trainer zuvor bei "Sky Sports" geklagt.

Auch während der Begegnung war Lampard ausgerastet und hatte die Liverpool-Bank - wie TV-Aufnahmen belegen - mit "Verpisst euch" beschimpft. Einer Strafe vom Klub entging der Ex-Profi aber.

Klopp hat nach eigenen Angaben keine Probleme mit solchen Äußerungen während eines Spiels: "Aus meiner Sicht kann man sagen, was man will." Er habe "in der Vergangenheit auch schon viel gesagt", gab der ehemalige BVB-Coach zu, fügte jedoch an: "Nach dem Spiel ist es vorbei."

Das könnte Dich auch interessieren:Messi-Wechsel zu Inter? Wirbel in Italien

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Titel-Party in Liverpool: So feiern Fans und Mannschaft die Meisterschaft 00:00:54

Serie A 30 Millionen Euro für Gosens? "Dann wird mir wirklich schlecht" VOR 4 STUNDEN