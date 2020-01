Aus der österreichischen Bundesliga zum "größten Klub auf dem Planeten", wie er selbst sagt: Seit wenigen Wochen ist Takumi Minamino Spieler des FC Liverpool. Schon jetzt fühlt sich der 24-jährige Offensivspieler extrem wohl bei den "Reds".

In seinem ersten seit dem Wechsel in die Premier League schwärmte Minamino von Liverpool und ganz besonders von Trainer Jürgen Klopp, der ihm direkt nach dem ersten Trainig die Ängste nahm. Bei "France Football" sagte er:

" Jürgen Klopp kam nach dem ersten Training zu mir und sagte: 'Mach dir keine Sorgen, mit wem du jetzt spielst. Spiele so, wie du es in Salzburg getan hast. Spiele den Minamino-Stil. Genieße es!' "

Minamino wollte Anfield-Feeling wieder erleben

Schon jetzt fühle er sich, als würde er mehrere Monate dort spielen. Dabei hatte er selbst nicht gedacht, dass so ein großer Wechsel für ihn möglich wäre. Er sagte: "Ich wusste, dass Liverpool an mir interessiert war. Ich war überrascht, aber nachdem wir in der Champions League zwei Mal gegen sie gespielt haben und ich die Möglichkeit hatte, mit Jürgen Klopp zu sprechen, war ich immer mehr begeistert davon, diese Herausforderung anzunehmen."

Dass er ausgerechnet an der Anfield Road ein Tor geschossen hat, gab ihm die Bestätigung.

" Ich habe mir selbst gesagt, dass ich diese Atmosphäre noch öfter erleben möchte. "

Für den Flügelstürmer steht fest: "Ich erhielt ein Angebot vom besten Klub der Welt, das bedeutet mir sehr viel. Ich möchte diese Chance unbedingt nutzen."

Sein Debüt war zumindest schon einmal verheißungsvoll. Nach 70 Minuten im FA Cup gegen Everton bescheinigte ihm Klopp eine "super Leistung".

