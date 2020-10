Nach der Demütigung von Manchester United am Sonntag beim 1:6 zuhause gegen Tottenham Hotspur eröffnete die englische Presse die Trainer-Debatte um Ole Gunnar Solskjaer.

Mit Ex-Spurs-Trainer Mauricio Pochettino wird bereits sein Nachfolger gehandelt: "Poch-Gespräche – United will um Pochettino kämpfen", schreibt der "Daily Star". "United spielt auf Zeit bei Pochettino", heißt es im "Daily Express".

Solskjaer hatte erst im Dezember das Erbe von Jose Mourinho bei den Engländern angetreten. Eigentlich war er nur als Interimscoach vorgesehen, überzeugte jedoch mit seiner Arbeit, sodass er von den Verantwortlichen zum Chef-Trainer ernannt wurde. In der abgelaufenen Saison erreichte er mit den Red Devils sogar Platz drei in der Liga.

Zuletzt leistete sich der 47-Jährige jedoch einen Fehlstart, fuhr in der aktuellen Saison nur einen Sieg aus drei Spielen ein. Dieser fand dann in der blamablen Niederlage gegen die Spurs am Montag seinen Tiefpunkt.