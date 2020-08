Weil Arsenal-Fan Jack Robinson eine Wette mit Mesut Özil gegen seine Frau gewann, heißt die gemeinsame Tochter nun nach dem Profi. Nachdem das Mädchen vergangene Woche das Licht der Welt erblickte, lieferte der Anhänger des Özil-Klubs prompt den Beweis dafür, dass seine Frau die Wettschulden eingelöst hat: Ein Foto der Kleinen im Krankenhaus-Bettchen und den passenden Namen dazu.

Als seine Frau im März schwanger war, offerierte Robinson ihr eine Wette. Sollte ihm der Offensivakteur des FC Arsenal auf seine Twitter-Nachricht antworten, dann solle das gemeinsame Kind den Namen des Ex-Nationalspielers erhalten.

Mesut Özil reagiert auf Robinsons Tweet und nahm den Fußball-Fan in die Schuld genommen: "Das ist ein Deal, Kumpel. Ich lass dich nicht hängen. Nun bist du am Zug. Ich will im Juli die Geburtsurkunde deines Kindes als Beweis sehen", schlug 31-Jährige in die Wette mit ein.

Dass Wettschulden bekanntlich Ehrenschulden sind, bewies Robinsons Frau und löst ihre Schuld ein, denn die neugeborene Tochter heißt jetzt tatsächlich "Mara Özil Robinson".

Özil: "Kann nicht glauben, dass du es geschafft hast"

Vergangenen Montag verkündete der frisch gebackene Vater die Geburt der Tochter, deren Spitzname "Mö" ist, mit einem Schnappschuss via "Twitter". Er schrieb dazu: "Der Deal ist abgeschlossen, jede Sekunde wert".

Özil antwortete kurze Zeit später: "Wow, ich kann nicht glauben, dass du es wirklich gemacht hast, Kumpel. Herzlichen Glückwunsch an dich und deine kleine Familie, Jack", so der England-Profi, der ebenfalls Vater einer Tochter ist.

