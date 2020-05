Der ehemalige Trainer des FC Arsenal, Unai Emery, hat Mesut Özil im Interview mit der "Daily Mail" heftig kritisiert. Özil verfüge zwar über ein großes Talent, aber das sei letztlich nicht genug gewesen. "Die Einstellung, die er an den Tag legte, und sein Einsatz, nun, das hat einfach nicht gereicht", sagte der Spanier. Dass Özil nicht Kapitän wurde, habe nicht nur an Emery gelegen.

Seine Teamkollegen beim FC Arsenal hätten sich gegen den Weltmeister von 2014 ausgesprochen. "Özil hätte einer der Kapitäne sein können, jedoch wollte dies die Mannschaft nicht", so Emery. "Sein Einsatzwille war nicht der eines Spielers, der es verdient hat, Kapitän zu werden. Das habe ich nicht entschieden, das haben die anderen Spieler entschieden."

Bundesliga DFL hebt Maskenpflicht für Trainer an der Seitenlinie auf VOR 17 STUNDEN

Özil ignorierte Einzelgespräch

Der Coach gebe sich daran keine Mitschuld. "Ich habe mein Möglichstes getan, um Özil zu helfen. In meiner ganzen Karriere waren talentierte Spieler immer meine Favoriten - und mit mir haben sie sich von ihrer besten Seite gezeigt oder waren nah dran", sagte der 48-Jährige.

So sei Özil am Tag nach der 1:4-Niederlage im Europa-League-Finale gegen den FC Chelsea nicht zum angeordneten Einzelgespräch erschienen. "Ich hatte an diesem Tag Einzelgespräche mit allen Spielern, jeweils eine halbe Stunde. Nur Özil wollte nicht kommen", sagte Emery. "Ich weiß nicht warum. Er ist nicht gekommen. Und genau das meine ich, wenn wir über Engagement sprechen. Wenn der Einsatz zu 100 Prozent da ist, dann kommen auch alle Spieler."

QUIZ: Kennst Du alle Spieler aus dem WM-Finale 2014?

Das könnte Dich auch interessieren: DFL hebt Maskenpflicht für Trainer an der Seitenlinie auf

Play Icon WATCH Baumgart: "Werde meinen Mundschutz dabei haben, aber ..." 00:00:27

Play Icon

Fußball Barça bastelt angeblich an Tauschpaket für Havertz GESTERN AM 18:06