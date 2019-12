Buzz

In der britischen Zeitung kam dabei auch eine Bewohnerin des betroffenen Hauses zu Wort. Die ganze Familie habe zu dem Zeitpunkt gerade mit dem Weihnachtsessen beginnen wollen, erzählte Kia Rosina gegenüber der "Sun".

"Wir saßen in dem vorderen Zimmer auf dem Sofa und wollten gerade essen, als wir den riesigen Crash hörten. Der Aufprall war gewaltig, das ganze Haus hat gewackelt. (...) Zuerst dachte ich, es sei ein Bus, weil der Knall so laut war", berichtete die junge Frau.

West-Ham-Profi Antonio bleibt unverletzt

Sie habe daraufhin ihre Mutter gerufen und sei mit dieser nach draußen gelaufen. "Es sah wirklich übel aus. Er (Antonio, d. Red.) stand dort in einem Schneemannkostüm und sprach mit jemandem", so Rosina, die weiter erzählte:

" Er telefonierte mit jemandem. Er sagte, es ginge ihm gut. Er sagte immer wieder: 'Sag nicht immer, dass ich blöd bin!' zu der Person am Telefon. 'Du solltest mich lieber fragen, ob es mir gut geht.' "

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, auch sonst wurden keine weiteren Personen verletzt, wie die Metropolitan Police in einem Statement bestätigte. Darin heißt es:

" Die Polizei wurde am Mittwoch, den 25. Dezember, um 18:36 Uhr in die Nightingale Lane in Balham gerufen, um über einen Unfall in einem Garten zu berichten. Beamte waren anwesend und ein Lamborghini-Auto wurde am Tatort gefunden. Es wurde berichtet, dass es die Straße verlassen habe, gegen ein Straßenschild und eine Gartenmauer gefahren sei. Der Fahrer musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es gab keine weiteren gemeldeten Verletzungen. Es gibt keine polizeilichen Ermittlungen. "

Video im Schneemannkostüm auf Instagram

Antonio hatte noch kurz zuvor ein Video auf Instagram gepostet, in welchem er in dem Kostüm zu sehen ist und das Lied "Walking in the Air" aus dem Zeichentrickfilm "Der Schneemann" singt. Laut Rosina habe sich der Fußball-Profi noch nicht bei der Familie entschuldigt oder erklärt, den Schaden zu bezahlen.

Weder West Ham noch Antonio selbst äußerten sich bisher zu dem Unfall. Am "Boxing Day" stand der 29-Jährige dann aber schon wieder auf dem Platz. Beim 1:2 gegen Crystal bereitete er den einzigen Treffer seiner Mannschaft vor.

Das könnte Dich auch interessieren: So wird's gemacht: Ronaldo bringt Djokovic seinen Supersprung bei