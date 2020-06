Rassismus-Eklat während der Premier-League-Partie zwischen Manchester City und dem FC Burnley (5:0): Zu Beginn der Begegnung flog ein Kleinflugzeug mit einem Transparent und der Aufschrift "White Lives Matter Burnley" über das Etihad Stadium in Manchester. Noch während des Spiels entschuldigten sich die Gäste mit einer Stellungnahme.

"Wir möchten klarstellen, dass die Verantwortlichen im Turf Moor (Stadion FC Burnley; Anm. d. Red.) nicht willkommen sind. Dies entspricht in keiner Weise dem, wofür der Burnley Football Club steht, und wir werden voll und ganz mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zu ermitteln und lebenslange Verbote auszusprechen", ließen die Nordengländer verlauten.

Auch sportlich war es ein gebrauchter Tag für die Clarets. Beim Team von Sean Dyche lief über 90 Minuten nichts zusammen. Am Ende stand auch in der Höhe eine verdiente 0:5-Niederlage. Bei den Citizens gab Nationalspieler Leroy Sané sein Comeback nach Kreuzbandriss. Der Offensivstar wurde in der Schlussphase der Begegnung eingewechselt.

