1:3, 1:5, 0:4 und 1:3 - die Bilanz des FC Arsenal in den vergangenen Gastspielen im Anfield liest sich geradezu verheerend.

24/09/2020 AM 09:50

Damit jene Serie aus Sicht des FC Liverpool auch nach dem 3. Premier-League-Spieltag noch bestand hatte, hatte sich Jürgen Klopp etwas ganz Spezielles überlegt. Die Schützlinge des Meistertrainers setzten die Gunners von der ersten Minute an mit gnadenlosem Gegenpressing unter Druck - und das mit Erfolg.

Arsenal fand speziell im ersten Durchgang kaum Mittel gegen den enormen Druck der Gastgeber. Immer wieder musste sich die Elf von Mikel Arteta im Aufbau mit langen Bällen behelfen, da sie das Spielgerät kaum einmal über mehrere Sequenzen hinweg in ihren eigenen Reihen festmachen konnte.

"Es war außergewöhnlich. Wir waren von der ersten Sekunde an dominant - gegen ein Team, das in Form ist. Der Fußball, den wir gezeigt haben, war außergewöhnlich. Es gibt nichts Schlechtes zu sagen", zeigte sich Klopp nach dem 3:1-Erfolg bei "Sky" hoch erfreut.

Erst in Halbzeit zwei riskierten die Nordlondoner im Spiel nach vorne deutlich mehr und hätten um ein Haar in Person von Lacazette ausgeglichen, doch der Franzose scheiterte zweimal fast schon kläglich an Alisson Becker (59./60.).