"Edinson und der Klub sind sich einig, dass hinter der Nachricht, die er gelöscht und für die er sich entschuldigt hat, absolut keine böswillige Absicht gesteckt hat", teilte der Verein mit. United hatte zuvor bereits Cavani verteidigt, weil das Wort "negrito" ("schwarz") in Südamerika eine andere Bedeutung als in Großbritannien habe.

Cavani hatte in seiner Entschuldigung erklärt, die Nachricht sei "als liebevoller Gruß an einen Freund" gedacht gewesen. "Das letzte, was ich tun wollte, war jemanden zu beleidigen." Zuletzt hatte die FA in ähnlichen Fällen bereits Sperren ausgesprochen. So wurden unter anderem Bernardo Silva (Manchester City) und Dele Alli (Tottenham Hotspur) bestraft.