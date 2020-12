Virgil van Dijk hatte sich den Kreuzbandanriss am 17. Oktober im Premier-League-Spiel beim Lokalrivalen FC Everton (2:2) nach einer Attacke von Everton-Torwart Jordan Pickford zugezogen.

Ende Oktober war van Dijk daraufhin am Knie operiert worden. Seitdem befindet sich der 29-Jährige in der Reha. Zur Ausfallzeit machte der englische Meister damals keine Angaben. Einige Medien gingen jedoch davon aus, dass der Abwehrchef erst im April wieder auflaufen könne.

Mit dem 26-sekündigen Clip auf Twitter machte er den Fans nun aber Hoffnungen, dass er schon früher zurückkehren könnte. Zu dem Video schrieb Van Dijk "Step by Step".

Auch wenn der Ausfall des niederländischen Nationalspielers für die Mannschaft von Jürgen Klopp ein großer Schock war, so hatte er sportlich weniger Auswirkungen als befürchtet. In der Premier League holte Liverpool in den neun folgenden Spielen sechs Siege und drei Unentschieden. Aktuell sind die Reds mit 31 Punkten Tabellenführer vor Leicester City (27 Punkte).