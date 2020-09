"Es war die schwerste Entscheidung meiner Karriere."

Der Post, den Thiago Alcantara am Freitagmittag über seine sozialen Kanäle verbreiten ließ, hatte es in sich. In bedeutungsschweren Worten erklärte der Spanier darin, warum er sich dafür entschieden hat, den FC Bayern nach sieben Jahren zu verlassen und woanders nochmal neu anzufangen.

Woanders, das heißt für den 29-Jährigen Liverpool. Beim dort ansässigen FC sieht er die Chance auf eine neue Herausforderung. Er brauche diese, um sich "als Spieler weiterzuentwickeln".

"Bayern wird immer meine Heimat sein", schloss Thiago, der schon in den vergangenen Wochen glaubhaft vermittelt hatte, aus rein sportlichen Gründen wechseln zu wollen.

Nun also Liverpool und Jürgen Klopp. Da haben sich zwei gefunden.

Klopp ist großer Thiago-Fan

Der einzige Liverpooler Meistertrainer der vergangenen 30 Jahre hatte aus seiner Bewunderung für den langjährigen Bayern-Profi Thiago nie einen Hehl gemacht. Oft hatte er seine Spielweise gelobt.

"Seine Stärken sind offensichtlich. Noch kann ich aber nicht mehr sagen", sagte der amtierende Welttrainer noch am Freitagmittag und war dabei nicht einmal bemüht, sein breites Trademark-Grinsen zu unterdrücken.

Wenige Stunden später war der Kaugummi-Transfer dann endlich perfekt und Thiago ein Red.

"Wir mussten ihn nicht groß überzeugen. Alles kam zusammen, eine Win-Win-Situation. Ich bin wirklich glücklich, dass wir es gemacht haben", schwärmte Klopp. In Thiago bekommt der 53-Jährige einen Spieler, der sein Starensemble aus der Zentrale heraus noch besser machen soll.

Thiago wird in Liverpool sofort Stammspieler

"Er wird in der Mitte der Mittelfeld-Dreierkette sofort Stammspieler sein", sagt Premier-League-Experte Pete Sharland von Eurosport in London und führt weiter aus: "Neben ihm sollten Jordan Henderson und Fabinho ihre angestammten Plätze behalten."

Der Neuzugang dürfte also die Position einnehmen, um die Gini Wijnaldum, Curtis Jones und Naby Keita streiten. "Klopp rotiert sein Mittelfeld oft durch. Man darf deshalb viele verschiedene Kombinationen dieser Spieler erwarten", meint Sharland.

Es ist aber gut möglich, dass die Rotationsmasse noch ein wenig kleiner wird. Auch wenn Klopp auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spitzenspiel gegen den FC Chelsea vehement bestritt, verkaufen zu müssen, um zu kaufen.

"Die Verpflichtung von Thiago wird keine negativen Auswirkungen auf einen meiner Spieler haben. So würde ich es mal formulieren", meinte Klopp. Ein Hintertürchen bleibt dabei aber offen. Will ein Spieler gehen, dürfte man ihm keine Steine in den Weg legen.

Wijnaldum gilt als absoluter Wunschspieler des neuen Barcelona-Trainers Ronald Koeman. Sein Transfer nach Spanien könnte die logische Konsequenz des Thiago-Wechsels sein.

Liverpool mit Thiago in neuer Dimension

Den Reds dürfte dieser Tausch - bei allen Meriten, die sich der Niederländer in den vergangenen Jahren unbestritten verdiente - ganz recht sein. Nicht nur Experte Sharland rechnet damit, dass Thiago den amtierenden Meister nochmal auf ein höheres Level hebt.

"Das liegt vor allen Dingen an seiner Gabe des perfekten Passspiels. Es gibt nur wenige Spieler auf der Welt und niemanden im Liverpool-Kader, der die Bälle so genau und perfekt getimed in die dafür vorgesehenen Räume schlagen kann. Thiago wird das Angriffsspiel des Klopp-Teams auf eine höhere Stufe heben."

Davon geht auch der Trainer selbst aus. "Es ist schwierig, ein Team wie unseres zu verbessern. Selbst wenn wir 300, 400 Millionen Euro investieren könnten, wäre das nicht einfach. Aber in diesem speziellen Fall geht es um einen Spieler, der eine neue Dimension in unser Spiel bringt", so Klopp.

Um den Neuzugang herum, dürfte die Mannschaft zu großen Teilen die gleiche wie in der vergangenen Saison bleiben. "Thiago und sonst (fast) nix", könnte man in Anlehnung an Pep Guardiolas legendären Ausspruch aus dem Sommer 2013 also sagen.

Klopp hatte ohnehin angekündigt, nur punktuell transferieren zu wollen, weil das Geld in der Corona-Pandemie nicht besonders locker sitzt. In Konstantinos Tsimikas und Diogo Jota kamen starke Ergänzungsspieler, in Thiago ein Spielmacher-Upgrade.

Das Vertrauen in die Meistermannschaft ist weiterhin groß.

