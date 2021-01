Knapp 20 Minuten später verletzte sich Kane dann offenbar in einem Sprintduell mit Liverpool-Kapitän Jordan Henderson am anderen Sprunggelenk.

In der Halbzeit wurde der Engländer schließlich von Mourinho vom Platz genommen. "The Special One" meinte hinterher: "Es gibt einige Spieler, die man nicht ersetzen kann. Wenn so etwas passiert, passiert es. Aber ich denke, wir müssen dagegen ankämpfen. Wir können nichts anderes tun."