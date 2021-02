"Einen defensiven Anker hinter sich zu wissen, gibt ihm mehr Freiheiten und ohne David Silva (verließ ManCity im vergangenen Sommer in Richtung San Sebastian) hat er deutlich öfter den Ball", erklärt Fußball-Experte Pete Sharland von Eurosport in London .

War zu Beginn der Saison noch oft der Matchplan, den Ball in wichtigen Momenten Kevin De Bruyne zu überlassen und sich auf die Genialität des Belgiers zu verlassen, ist City mittlerweile als Team viel ausgeglichener. Dass der Mittelfeldchef aktuell mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfällt, fiel in den vergangenen drei Wochen kaum auf.

Mittlerweile thronen die Skyblues mit fünf Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Manchester United an der Tabellenspitze. Gündogan hat die dritte Meisterschaft in vier Jahren anvisiert - und die EM fest im Blick.

Auch Bundestrainer Joachim Löw wird diese Entwicklung nämlich nicht entgangen sein. In der Nationalmannschaft war Gündogan zuletzt zwar ohnehin gesetzt, die Konkurrenz in der Zentrale ist mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Kroos, Kai Havertz und Florian Neuhaus aber extrem groß.

"Sie können sich nicht vorstellen, wie wichtig es für uns ist, einen Spieler wie ihn zu haben. Er ist so intelligent und clever, er versteht das Spiel perfekt und weiß in jeder Aktion, was er zu tun hat und was das Beste für das Team ist", schwärmte Guardiola Anfang des Jahres.