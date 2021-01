"Wir haben ein Spiel verloren, das eigentlich unmöglich zu verlieren ist", so Klopp weiter: "Doch wir haben es getan." Crystal Palace hatte im April 2017 als letzte Mannschaft aus der englischen Eliteliga beim Klopp-Team gewonnen. Die Reds sind nun seit fünf Partien ohne Sieg und haben viermal in Folge nicht getroffen. In der Tabelle ist Liverpool damit nur Vierter und liegt mit 34 Zählern sechs Punkte hinter Spitzenreiter Manchester United.