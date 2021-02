Jürgen Klopp wollte vor dem großen Showdown mit Pep Guardiola keinen Gedanken an die Titelverteidigung verschwenden. "Warum sollten wir daran denken?", sagte der deutsche Teammanager des FC Liverpool am Freitag: "Woran wir denken müssen, ist genug Punkte zu holen, dass es vielleicht im April oder Mai wieder passiert."

Am Sonntag (ab 17:30 Uhr

Sieben Punkte liegt Klopps viertplatziertes Team in der englischen Premier League hinter den Citizens, die bei 47 Zählern sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. "Um irgendwie noch Hoffnung zu haben, müssen sie gewinnen. Weniger als drei Punkte, und die Sache ist erledigt. Es hängt im Moment am seidenen Faden", befand Liverpool-Legende Jamie Carragher bei "Sky". Und die Aussichten für Liverpool sind auf den ersten Blick nicht gerade rosig.