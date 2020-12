Schiedsrichter Kevin Friend hatte zuvor bei einem Zweikampf im Mittelfeld auf Foulspiel gegen den für Matip eingewechselten Youngster Rhys Williams entschieden. Klopp gefiel der Pfiff des Referees überhaupt nicht. Sofort gestikulierte der 53-Jährige heftig und schrie in Richtung Friend. Der Unparteiische ließ sich das jedoch nicht gefallen und verwarnte Klopp für seinen emotionalen Ausbruch.

Insgesamt war dem deutschen Startrainer die Unzufriedenheit über die Leistung seiner Spieler beim 1:1 (1:0) gegen West Bromwich über die gesamte Spieldauer anzumerken. Immer wieder haderte Klopp an der Trainerbank.

"Wir haben den Sieg aus der Hand gegeben, das war unser Fehler. Die erste Halbzeit war noch okay, aber in der zweiten Hälfte haben wir das nicht gut gemacht. Hätten wir besser gespielt, hätten wir auch gewonnen. So einfach ist es", analysierte Klopp bei "Sky Sports".