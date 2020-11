"Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen muss. Nach einem Spiel am Mittwoch ist der Termin am Samstagmittag wirklich gefährlich für die Spieler", meinte der Deutsche nach dem Spiel gegen Brighton & Hove Albion, das nur 1:1 endete.

Auch die vielen Verletzten in seinem Team führte Klopp auf den extrem eng getakteten Spielplan zurück. Am Wochenende gesellte sich auch James Milner zu einer langen Reihe an verletzten Spielern, darunter Virgil van Dijk und Joe Gomez.

Im Hinblick auf die Millioneneinnahmen der Reds aus dem TV-Vertrag meinte Sutton weiter: "Sorry, Jürgen, aber so funktioniert das nicht. Man kann nicht so viel Geld einstecken, den Spielern tolle Gehälter zahlen, einen Kader voller Talente haben, in großen Wettbewerben wie der Champions League teilnehmen - und dann auch noch bestimmen, wann man spielt."