Nach einem erneuten Schlag auf sein lädiertes Knie im Ligaspiel beim FC Chelsea am vergangenen Samstag (1:3) sei die OP beim Spezialisten Andy Williams in der Fortius Clinic "unumgänglich" gewesen, betonte Koch. "Wir haben zu Beginn der Saison gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass ich so vorerst spielen und der Mannschaft helfen kann. Uns war aber klar, dass wir den Eingriff früher oder später vornehmen müssen." Nun war der Zeitpunkt, "an dem es nicht mehr ging".