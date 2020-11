Nach seiner Rückkehr von der Länderspielreise mit Argentinien wurde der 33-Jährige von Reportern am Flughafen in Barcelona umlagert und auf die Kritik von Éric Olhats, Ex-Berater von Antoine Griezmann, angesprochen. Dieser hatte Messi für die Startschwierigkeiten des französischen Weltmeisters in Katalonien verantwortlich gemacht.