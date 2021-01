Kylian Mbappé stellt wohl für jedes europäische Spitzenteam den absoluten Hauptgewinn dar. Allerdings kann nur eine begrenzte Anzahl an Klubs überhaupt eine Verpflichtung in Betracht ziehen.

Genau hier liegt laut "Mundo Deportivo" das Problem von Real Madrid. Die Königlichen suchen derzeit nach Möglichkeiten, um einen Transfer des Franzosen realisierbar zu machen, in der Corona-Pandemie kein leichtes Unterfangen. 160 Millionen Euro soll PSG für den Sturmstar fordern, hinzu würde ein jährliches Gehalt von 21 Millionen Euro netto kommen.

Für Real ist das in dieser Form nicht zu stemmen, auch weil sonst die Argumente bezüglich eines Gehaltsverzichts der Spieler ad absurdum geführt werden. Deshalb soll Vinícius Júnior möglicherweise in den Transfer eingebunden werden und auch ein weiterer, namentlich nicht genannter Topstar müsste Madrid laut "Mundo Deportivo" noch verkauft werden, um Geld in die Kassen zu spülen.