Werner kann beim FC Chelsea bislang noch nicht wirklich überzeugen. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Porto ( 0:1 ) setzte ihn Blues-Trainer Thomas Tuchel zum wiederholten Male nur auf die Bank.

Und wenn der Stürmer dann mal zum Einsatz kommt, bleibt er oftmals torlos: In insgesamt 29 Premier-League-Spielen schoss der Nationalspieler nur fünf Tore. In der Königsklasse blieb er in den K.o.-Spielen noch ohne Treffer, in der Gruppenphase gelangen ihm immerhin drei. Sein letztes Tor erzielte er Mitte Februar gegen Newcastle.

Van der Vaart hat jedenfalls eine klare Meinung: "Wenn ich Thomas Tuchel wäre, würde ich immer Hakim Ziyech wählen, weil er die mit Abstand beste Option ist." Er könne genau wie Mason Mount nach innen ziehen und Chancen kreieren.

Werner sei zwar "superschnell, und das ist vielleicht eine gute Waffe in einem Auswärtsspiel, wenn Chelsea unter Druck gerät. Aber er nimmt immer nur den Kopf nach unten und rennt sich selbst zu Tode", so der ehemalige Profi.

Doch das soll es mit der Kritik noch nicht gewesen sein. Der Niederländer, der selbst zwischen 2010 und 2012 in der Premier League für Tottenham Hotspur spielte, meinte: "Mount ist ein exzellenter Fußballer, und ich glaube, er kann noch besser werden. Aber Werner ist wirklich ein blindes Pferd."

