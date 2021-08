Die Verhandlungen zwischen Chelsea und Atlético laufen offenbar weiter. Laut "Marca" gibt es aber noch einige Differenzen.

Anders als Saúl, der primär im zentralen Mittelfeld aufläuft, spielt Hudson-Odoi jedoch meist auf den Außenbahnen. Der gebürtige Londoner stand im letzten Jahr bereits auf dem Wunschzettel des FC Bayern. Doch auch damals legte Chelsea ein Veto ein.

Schon in der Vorsaison stand Hudson-Odoi immer seltener auf dem Platz. Auch in der aktuellen Spielzeit nimmt er nur eine Jokerrolle ein. Bisher bestritt der Engländer ein Spiel für Chelsea.

Bundesliga Kuriose Panne: Lazio-Angebot für Kostic ging an falsche Email VOR 44 MINUTEN

Im UEFA Super Cup gegen den FC Villarreal (7:6 n.E.) stellte Trainer Thomas Tuchel den Engländer von Beginn an auf. Die ersten drei Ligaspiele verbrachte er aber auf der Bank.

Thomas Tuchel: "Kein Mitleid mit ihm"

Zur schwierigen Situation des 20-Jährigen meinte der deutsche Coach vor kurzem: "Er leidet unter der sportlichen Situation, da es viel Konkurrenz auf seinen Positionen gibt. Er ist aber ein toller Typ in der Kabine und hat in jeder einzelnen Trainingseinheit eine positive Energie."

Man müsse daher auch "kein Mitleid mit ihm haben", betonte Tuchel. Hudson-Odoi werde seine Chance erhalten, so Blues-Trainer. Besonders im Hinblick auf die zahlreichen Wettbewerbe, in denen Chelsea ein Wörtchen mitreden möchte, ist Tuchel um jeden Spieler in seinem Kader froh, heißt es in englischen Medien. Eine Freigabe für einen Wechsel klingt anders.

Angeblich haben die Dortmunder aber noch nicht ganz aufgegeben. Der Vertrag des Londoners bei Chelsea läuft noch bis 2024.

Das könnte Dich auch interessieren: CR7 ohne 7? So könnte Ronaldo noch "seine" Rückennummer erhalten

Pochettino feiert Messis Debüt und reagiert auf Mbappé-Gerüchte

Premier League Sanches vor England-Wechsel: Ex-Bayern-Star zurück auf die Insel? VOR 2 STUNDEN