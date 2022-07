Denn besonders das Gehalt des Portugiesen macht den Rojiblancos angeblich Sorgen. Ronaldo soll in Manchester rund 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Obwohl der 37-Jährige offenbar bereit ist, auf bis zu 30 Prozent dieser Summe zu verzichten, sei dies noch zu hoch für die Madrilenen.

Wie die "Marca" berichtet, müsste Ronaldo den Spaniern somit noch weiter entgegenkommen. Eine wirkliche Alternative bei einem europäischen Spitzenklub gibt es für den Europameister von 2016 nicht.

Ad

Ronaldos Berater Jorge Mendes soll seinen Spieler zuletzt schon beim FC Chelsea und FC Bayern angeboten haben, kassierte aber von beiden Klubs eine Absage.

Ligue 1 Bundesliga-Comeback? Boateng äußert sich zu möglicher Rückkehr VOR 12 STUNDEN

Doch auch Atléticos Plan, Griezmann abzugeben, gestaltet sich offenbar schwierig. Denn bei Paris Saint-Germain sollen sich die Spanier bereits einen Korb eingeholt haben.

Offenbar auch Leihe von Ronaldo im Gespräch

Der französische Weltmeister von 2018 ist noch bis 2023 vom FC Barcelona ausgeliehen. Bei Ablauf der Leihe wird eine Kaufpflicht über 40 Millionen Euro fällig. Ein aufnehmender Verein müsste diese Klausel somit übernehmen. Deshalb stehen die Interessenten wohl nicht Schlange. Zumal Griezmann in den letzten Jahren leistungstechnisch nachgelassen hat. In der vergangenen Saison erzielte der 31-Jährige in 38 Spielen nur acht Tore.

Nach Informationen des "Mirror" gibt es aber noch eine weitere Option: Demnach soll Ronaldo für ein Jahr verliehen werden. Interessierte Klubs könnten sich somit zumindest die Ablöse sparen. Aktuell läuft der Vertrag des fünfmaligen Champions-League-Siegers bis 2023. Um eine Leihe überhaupt zu ermöglichen, müsste Ronaldo daher seine Verlängerungsoption in Manchester (bis 2024) ziehen.

Um seinen Traum von Königsklassen-Fußball bereits in der neuen Saison zu realisieren, wird der Portugiese in jedem Fall einige Kompromisse eingehen müssen. Denn in Manchester wartet auf Ronaldo "nur" die Europa League. Atlético bietet die beste Chance. Doch zunächst müssen die Spanier den Fall Griezmann lösen.

Das könnte Dich auch interessieren: Ablöse, Lewy-Nummer, Nagelsmann-Ansage: Der Ballast des jungen Tel

Matchwinner Haaland: "Sieg gegen Bayern fühlt sich gut an"

2. Bundesliga In Seeler-Sondertrikots: HSV kassiert Last-Minute-Pleite VOR 17 STUNDEN