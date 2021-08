Monatelang wurde über die Zukunft von Cristiano Ronaldo spekuliert, am Freitagabend herrschte endlich Klarheit: Manchester United holt den fünfmaligen Superstar tatsächlich zurück ins Old Trafford

Ein Deal, mit dem im Vorfeld kaum jemand gerechnet hatte, CR7 wurde nur wenige Stunden vor dem sensationellen Deal mit einem Wechsel zu United-Erzrivale Manchester City in Verbindung gebracht.

Ronaldo war im Sommer 2003 von Sporting Lissabon zum englischen Rekordmeister gewechselt. In Manchester reifte der Portugiese zum Weltklassespieler, gewann unter anderem 2008 die Champions League mit den Red Devils. Nur ein Jahr später wechselte er für 94 Millionen Euro zu Real Madrid.

Nachdem United die Rückholaktion offiziell verkündet hatte, überschlug sich die internationale Presse vor Huldigungen - aus Italien waren allerdings auch kritische Worte zu vernehmen.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Die Rückkehr des Königs nach zwölf Jahren: Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück, dem Klub, der ihm den Sprung zum Weltstar ermöglicht hatte. Die Nostalgie hat gesiegt. Manchester ist zum Nabel der Fußball-Welt am Ende eines verrückten Verhandlungstages geworden."

Corriere dello Sport: "Manchester United schafft einen unglaublichen Coup auf Kosten des Stadtrivalen City. Ronaldo flüchtet von Juve, einem Klub, den er offenkundig nicht mehr auf Niveau seines Status' und seiner Ambitionen hält."

Tuttosport: "Juve wendet das Blatt: Mit der Trennung von Ronaldo beginnt für die Alte Dame eine neue Ära. Ronaldo wäre ohnehin am Ende dieser Saison gegangen. Juve verliert zwar einen großartigen Champion, gewinnt aber ein Jahr beim Prozess seines Neuaufbaus unter der Regie von Coach Allegri."

Corriere della Sera: "Vom menschlichen Standpunkt ist Ronaldo kein Verlust, denn er war stets auf seine eigene Welt, auf sein eigenes Unternehmen fokussiert. Um zu den zwei, drei stärksten Klubs der Welt zu zählen, hat Juve auf Ronaldo gesetzt, doch die Investition hat sich nicht rentiert und hat den Verein in finanzielle Instabilität gestürzt."

La Repubblica: "Die Trennung von Juve ist vollzogen. Dass er beim Spiel gegen Udinese auf der Bank sitzen musste, war ein endgültiges Signal. Damit hat Trainer Allegri klar gemacht, dass die Ära der Privilegien zu Ende ist und dass der unangreifbare Cristiano nicht mehr der Sonnenkönig ist."

ENGLAND

Daily Mail: "Der König ist zurück. Ronaldo entfacht bei United wieder die Liebe. Es ist die Wiederbelebung einer Liebesbeziehung zwischen dem portugiesischen Superstar und ManUnited."

Sun: "Die Wiedergeburt Cristi."

Guardian: "Solskjaer kann der Romantik von Cristiano Ronaldos Old-Trafford-Rückkehr nicht widerstehen."

FRANKREICH

L'Equipe: "Cristiano Ronaldo zu Manchester United: Die Rückkehr des Wunderknaben."

Le Parisien: "Ronaldo is coming home! England verpasste die Gelegenheit, die EURO in Wembley in diesem Sommer zu gewinnen, Manchester tröstet sich mit der Rückkehr eines seiner größten Künstler nach Hause."

SPANIEN

As: "Cristiano kehrt zu United zurück. Der portugiesische Star ist wieder bei dem Team, bei dem er zum einem der besten Fußballer der Welt wurde."

Sport: "Cristiano Ronaldo kehrt zum Ursprung seiner Legende zurück. Dorthin, wo er groß geworden ist."

