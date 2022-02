In den Medien machen immer wieder Gerüchte um Ronaldos Unzufriedenheit bei ManUnited die Runde. Deshalb wird der Stürmer regelmäßig mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Nach einer Torflaute von fünf Liga-Spielen in Folge traf Ronaldo zuletzt sehenswert beim 2:0-Heimerfolg gegen Brighton & Hove.

Mit Manchester United erlebte er bislang eine turbulente Saison, die von vielen Unruhen, wie der Entlassung von Coach Ole Gunnar Solskjaer oder dem Justizfall um Offensivakteur Mason Greenwood beeinflusst wurde.

Die Mannschaft von Interimstrainer Ralf Rangnick belegt in der Premier League momentan den vierten Tabellenplatz, der für Manchester die Champions-League-Qualifikationsrunde bedeuten würde.

Ronaldo netzte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 15 Mal in 28 Einsätzen, vor allem in der Königsklasse glänzte der Superstar mit sechs Toren in fünf Partien.

