Denn der Tabellenvierte Tottenham Hotspur unterlag zu Hause 0:1 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion und liegt nur noch drei Zähler vor ManUnited.

Der FC Arsenal verlor 0:1 (0:1) beim FC Southampton und musste Ronaldo und Co. vorbeiziehen lassen.

Der portugiesische Superstar traf in der 7., 32. und 76. Minute - den Siegtreffer besorgte er mit einem sehenswerten Freistoßtreffer. Kieran Dowell (45.+1) und Teemu Pukki (52.) hatten die 2:0-Führung der Hausherren zwischenzeitlich egalisiert.

13/04/2022 AM 12:07

ManUtd unzufrieden: Ronaldo vor Wechsel in die USA?

Vor dem Spiel hatten United-Fans mit einem Marsch zum Old Trafford gegen Manchesters Besitzerfamilie Glazer protestiert.

Unter der Woche hatte es zudem Gerüchte gegeben, Ronaldo könnte Manchester im Sommer schon wieder verlassen - so soll der heißgehandelte Nachfolger von Rangnick, Erik ten Hag, angeblich ohne den Portugiesen planen. Der 37-Jährige wird mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht