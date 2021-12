Die Zuschauer an der Carrow Road sahen eine ausgeglichene erste Hälfte. Das Premier-League-Schlusslicht stellte sich gegen das favorisierte Manchester United keineswegs nur hinten rein.

Norwich City hielt gut dagegen, ließ im Defensivbereich nur selten Lücken aufkommen und erarbeitete sich selbst einige gute Abschlusspositionen, in denen die Kanarienvögel in den ersten 45 Minuten aber nicht kaltschnäuzig und präzise genug agierten.

United fehlte es vorne an der Durchschlagskraft, um die gegnerische Hintermannschaft noch vor dem Halbzeitpfiff zu knacken. Zwar erspielten sich die Red Devils im ersten Durchgang ein Chancenplus, viele zwingende Möglichkeiten waren aber nicht dabei.

Die Hausherren erwischten nach dem Seitenwechsel den besseren Start. Sie beförderten den Ball innerhalb kurzer Zeit zweimal gefährlich aufs Ziel, mussten sich dabei aber dem prächtig aufgelegten Keeper David de Gea geschlagen geben (57./59.). United tauchte in der ersten Viertelstunde nach dem Pausentee nicht erwähnenswert in der Offensive auf, dann schoss Marcus Rashford knapp am Kasten vorbei (61.).

Es ging torlos in die Schlussphase, in der sich Max Aarons gegen Cristiano Ronaldo ungeschickt anstellte, wodurch er einen Foulelfmeter verursachte. CR7 verwandelte diesen höchstpersönlich zum 1:0 (75.). Der Tabellenletzte schaffte es trotz guter Chancen nicht, diesen Treffer zu kontern.

Manchester kletterte in der Tabelle zwischenzeitlich auf den fünften Rang, Norwich hätte durch einen Punktgewinn zumindest vorübergehend die Rote Laterne abgegeben.

Die Stimmen zum Spiel:

Ralf Rangnick (Interimstrainer Manchester United): "Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert, hatten aber nicht immer die bestmöglichen Lösungen. Defensiv haben wir uns gut geschlagen. Taktisch haben wir ihnen in der ersten Halbzeit nicht viele Schüsse oder Chancen erlaubt."

Harry Maguire (Manchester United): "Es war ein hartes Spiel. Wir haben nicht so gut gespielt, wie wir es gerne hätten - aber manchmal muss man sich zusammenreißen und ein Tor erzielen."

David de Gea (Manchester United): "Das ist ein großer Sieg für uns. Norwich hat sich mit seinem neuen Trainer stark verbessert. Wir könnten besser spielen, um ehrlich zu sein."

Billy Gilmour (Norwich City): "Wir hatten eine Menge Möglichkeiten, wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Alle Achtung an David de Gea - aber wir sind enttäuscht."

Der Tweet zum Spiel:

Farke-Nachfolger Dean Smith hätte der erste Cheftrainer werden können, der Manchester United in einer Premier-League-Spielzeit mit zwei unterschiedlichen Vereinen besiegt. Mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Aston Villa bezwang er die Red Devils im September dieses Jahres mit 1:0.

Das fiel auf: Unter Rangnick steht die Null - diesmal dank de Gea

ManUnited ist wettbewerbsübergreifend seit sechs Begegnungen ungeschlagen. Unter Interimstrainer Ralf Rangnick war es das dritte Spiel. Die beiden Premier-League-Partien davon gewannen die Red Devils jeweils ohne Gegentor. Nach dem knappen Erfolg in der Liga gegen Crystal Palace, das im Old Trafford mit 1:0 bezwungen wurde, trennte sich Manchester in der Königsklasse gegen die Young Boys Bern mit 1:1, dabei wurden allerdings einige Leistungsträger geschont. Gegen Schlusslicht Norwich durfte dieselbe Elf wie gegen Palace beginnen, diesmal ließ die Rangnick-Elf aber mehr gegnerische Torchancen zu. Dass die Null aus United-Sicht erneut auf der richtigen Seite stand, ist dem stark parierenden de Gea zu verdanken.

Die Statistik: 4

Norwich verlor im englischen Obernhaus zum vierten Mal hintereinander gegen ManUnited. Und damit so oft in Serie, wie in der Premier League noch nie zuvor.

