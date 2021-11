Cristiano Ronaldo brauchte nur einen magischen Moment, um die Krisenstimmung bei Manchester United verfliegen zu lassen. Wer sonst hätte die Red Devils zwei Tage nach der Trennung von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer wieder zum Leben erwecken sollen? Natürlich war es der Superstar, der sich einmal drehte und United butterweich Richtung Champions-League-Achtelfinale lupfte.

"Neuer Chef, alter Retter", titelte die "Times" nach dem 2:0 (0:0)-Sieg bei Europa-League-Sieger FC Villarrea l, dem Debüt von Interimscoach Michael Carrick. Die "Daily Mail" schrieb: "Cristiano glänzt wieder und bringt Carrick in Schwung."

Neben Ronaldos Kunststück (78.) schoss auch Ex-Dortmunder Jadon Sancho (90.) mit einem brettharten Strahl unter die Latte sein erstes Tor für Manchester - und sein Team in die K.o.-Runde.

Ronaldo selbst postete am Mittwochmorgen ein Bild von sich mit der "Man-of-the-Match"-Trophäe und blickte gleich nach vorne. "Glückwunsch an die Jungs für einen großartigen Sieg, der uns dahinbringt, wo wir hingehören", so der 36-Jährige, der in Villarreal sein 140. Königsklassen-Tor erzielt hatte: "Wir sind Manchester United, und wir werden nie aufhören, für diesen Klub zu kämpfen."

Carrick huldigt Ronaldo

Nach 14 Pflichtspielen steht Ronaldo schon jetzt wieder bei zehn Toren, sechs davon in der Champions League. Da fiel selbst Carrick, der 2008 als United-Spieler mit Ronaldo den Henkelpott gewonnen hatte, nicht mehr viel zu ein.

"Über Cristiano kann ich nicht mehr viel sagen, was die letzten Jahre nicht gesagt wurde", so Carrick: "Das ist, was er am besten kann. In solchen großen Spielen, in denen du ein Tor brauchst, liefert er."

Lange wird Carrick derweil wohl nicht in der Verantwortung bleiben. Um den 20-maligen englischen Meister von Platz acht in der Premier League wieder nach oben zu führen, soll ein Name von Weltrang kommen.

Trainerkarussell dreht sich

Über Zinédine Zidane und Mauricio Pochettino von Paris St. Germain, der selbst nicht klar dementiert, wird auf der Insel viel spekuliert. Der "Telegraph" brachte zudem auch Ernesto Valverde, den früheren Coach des FC Barcelona, ins Spiel.

Nach dem Sieg in Villarreal blickte Carrick jedoch noch einmal zurück und widmete den Erfolg Solskjaer, dem er bis zuletzt als Co-Trainer gedient hatte. "Es waren für niemanden im Verein einfache Tage, und dieses Ergebnis fühlt sich fast so an, als wäre es für Ole", sagte Carrick.

Solskjaer hatte den Klub am Sonntag verlassen müssen, nachdem Manchester am Tag zuvor 1:4 beim Kellerklub FC Watford untergegangen war.

(SID)

