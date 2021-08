Der dreimalige Grand-Slam-Champion kommentierte unter das Video: "Falls du einen Doppel-Partner brauchst: Ich bin dabei."

De Gea spielte unter anderem gegen seine Teamkollegen Juan Mata und Andreas Pereira, die der gekonnte Stoppball ihres Keepers sichtbar verwundert zurückließ.

De Gea hatte den Volley am Netz so angeschnitten, dass er nach dem Aufhüpfen zurück auf die eigene Seite drehte - unerreichbar für die Gegner.

Der Spanier selbst hatte an die Twitter-Accounts der US Open und ATP-Tour gerichtet geschrieben: "Fast schon bereit für die US Open. Meint ihr, ich bekomme dieses Mal eine Wildcard?"

De Gea hat während der US Open zu tun

Am 30. August beginnt in New York das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres (live bei Eurosport im TV und online bei Eurosport auf Joyn), das Murray 2012 für sich entscheiden konnte.

De Gea wird dann zwar nicht am Start sein, er hat schließlich noch eine andere Verpflichtung im Tor der Red Devils.

Doch zumindest am TV ist der 30-Jährige sicherlich dabei.

