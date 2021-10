Es war eine Riesengeschichte - nicht mehr, nicht weniger. Vor rund eineinhalb Jahren beendete der FC Liverpool seine 30 Jahre andauernde Dürreperiode in der Premier League und kürte sich nach einer annähernd perfekten Saison mit 18 Punkten Vorsprung auf Manchester City zum englischen Meister.

Einziger Wermutstropfen: Die große Feier, die es in der fußballbegeisterten Arbeiterstadt ohne Frage gegeben hätte, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Klar, vereinzelte Menschenansammlungen, hier und da eine Feuerwerksrakete - gemeinsam mit der Mannschaft konnten die Anhänger der Reds aber nicht so wirklich ausgelassen feiern, wie man sich das ausgemalt hatte.

"Wenn dieser Bullshit-Virus endlich weg ist, dann feiern wir alle gemeinsam", versprach LFC-Trainer Klopp deshalb am 22. Juli 2020, direkt nach der Pokalübergabe im letzten Heimspiel der Meistersaison im menschenleeren Anfield Stadium.

Premier League Klopp zeigt Mitgefühl: Möchte nicht in Solskjaers Haut stecken VOR 9 STUNDEN

Die große Sause steht also noch aus - und könnte 2022 gleich zur doppelten Party werden. Weil Liverpool die Premier League erneut zu dominieren scheint.

Liverpool is back!

Nur vier Teams sind in Europas Top-5-Ligen zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeschlagen. In der Bundesliga wahrt der SC Freiburg (!) nach neun Spieltagen noch die weiße Weste an, in der Serie A sind die AC Milan und der SSC Neapel noch ungeschlagen. Der FC Liverpool aus der Premier League komplettiert das Quartett (sechs Siege, drei Remis) und sticht aus diesem spätestens seit vergangenem Sonntag deutlich heraus.

Mit 5:0 fegte Klopps Team im Derby über den heillos überforderten Erzrivalen Manchester United hinweg . Es war der zweite 5:0-Auswärtssieg in der Premier League in Serie (zuvor schon in Watford), der höchste Sieg gegen United seit 1925, sowie der höchste Auswärtssieg der Reds-Geschichte im Old Trafford.

"Nach dem Spiel wurde mir gesagt, dass so etwas in der Geschichte des FC Liverpool noch nie passiert ist", sagte ein überglücklicher Jürgen Klopp.

Klopp zeigt Mitgefühl: Möchte nicht in Solskjaers Haut stecken

Der beste Salah aller Zeiten?

Überragender Mann bei "einer der größten Peinlichkeiten der Premier-League-Geschichte", wie "The Athletic" am Sonntag in Richtung ManUtd titelte, war Mohamed Salah. Der Topstürmer befindet sich aktuell in der Form seines Lebens - oder zumindest sehr nah dran.

Liverpool feiert im Old Trafford Fotocredit: Getty Images

In seiner Debütsaison 2017/18 erzielte der Ägypter 32 Treffer in 36 Premier-League-Spielen und bereitete elf weitere vor. In der Champions League netzte er zudem zehn Mal in 13 Partien. In dieser Saison steht Salah bei einer noch besseren Quote: zehn Treffer in neun Ligaspielen und fünf Tore in drei Duellen in der Königsklasse.

Zusammen mit Bayerns Robert Lewandowski, der ebenfalls 15 Tore in Liga und Champions League aufweist, thront Salah an der Spitze des Weltfußballs.

Salahs Leistungsdaten beim FC Liverpool

Saison Pflichtspiele Tore Assists Torbeteiligungen pro Spiel 2017/18 52 44 16 1,15 2018/19 52 27 12 0,75 2019/20 48 23 13 0,75 2020/21 51 31 6 0,73 2021/22 12 15 5 1,67

Klopp hatte Salah nach dem 5:0-Auswärtssieg in Watford sogar nach ganz oben aufs Treppchen der derzeit besten Stürmer des Planeten gehoben.

"Wir müssen nicht über Ronaldo und Messi reden, was sie für den Weltfußball getan und wie sie ihn dominiert haben", sagte der Cheftrainer der Reds. Aber: "Im Augenblick ist keiner besser als er." Seine Meinung dürfte der deutsche Teamchef nach Salahs Dreierpack im Old Trafford nicht geändert haben.

Africa Cup: Wie drei Verletzte Stammkräfte

Die Jagd nach seinem eigenen Torrekord in der Premier League könnte jedoch durch ein Großevent im Frühjahr beeinflusst werden.

Zunächst einmal: Liverpool ist eines der wenigen Top-Teams, das nicht allzu sehr unter den Spätfolgen der Europameisterschaft des vergangenen Sommers zu leiden scheint. Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Salah und Sturmpartner Sadio Mané – alles Spieler, die im Juni und Juli frei hatten und ihre Akkus demnach auffüllen konnten.

Doch die 33. Ausgabe des Afrika-Cups im Frühjahr 2022 (9. Januar bis 6. Februar) könnte die Reds hart treffen. Nicht nur Salah (Ägypten) und Mané (Senegal) werden zu ihren Teams reisen, auch Naby Keita soll beim Turnier in Kamerun für seine Nationalmannschaft (Ghana) auflaufen.

Mo Salah Fotocredit: Getty Images

Wie lange die einzelnen Spieler dann fehlen werden, hängt logischerweise am Abschneiden der Teams. Die Reds dürften also nicht gerade auf ein Finale zwischen Ägypten und Senegal hoffen.

Liverpool: Titelfavorit in allen Wettbewerben

Ohnehin ist bis zum Januar noch ein wenig Zeit für Heldentaten auf der Insel. Die nächsten Gegner heißen Preston North End (Carabao Cup), Brighton & Hove Albion (Premier League) und Atlético Madrid (Champions League). Anschließend geht es in der Liga zu West Ham United und an der Anfield Road gegen den FC Arsenal.

Für den FC Liverpool in der aktuellen Form selbstverständlich durchweg lösbare Aufgaben. Und dennoch wird man sich im Lager der Reds hüten, zu früh vom Titel zu sprechen. Mit Thomas Tuchels FC Chelsea (aktuell Spitzenreiter mit 22 Punkten) und Pep Guardiolas Manchester City (20) hat die Klopp-Elf (21) zwei Widersacher, die einen ähnlich dominanten Saisonstart hingelegt haben. Beide haben Liverpool in Anfield in dieser Saison zwar nicht geschlagen, aber zumindest Remis abgerungen.

National wie international werden die Blues und Skyblues ein gehöriges Wörtchen in der Titelvergabe mitreden. In der Königsklasse gilt es zudem auf die Pariser Weltauswahl und den FC Bayern zu achten. Auch Real Madrid gehört traditionell zu den Teams, die man in Hin- und Rückspiel erst einmal bezwingen muss - egal wie gut man in Form ist.

Dennoch: Bleibt Liverpool vom großen Verletzungspech verschont, ist in dieser Saison kaum ein Ziel zu hoch - weder in der Premier League noch in der Königsklasse. Die Fans der Reds, da darf man sicher sein, würden sich über kollidierende Feierlichkeiten in den Straßen Liverpools sicher nicht beschweren.

Das könnte Dich auch interessieren: Manchester United implodiert: Nur noch ein Häufchen Elend

Klopp feiert Mané: Das macht seine 100 Tore so besonders

Premier League 0:5! ManUtd geht zuhause gegen Liverpool unter - Pogba fliegt vom Platz GESTERN AM 17:24