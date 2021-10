Im ewigen Klassiker setzte Ole Gunnar Solkjaer exakt auf jene Elf, die unter der Woche nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Atalanta Bergamo gewinnen konnte. Damit blieb für Paul Pogba einmal mehr nur ein Platz auf der Bank übrig.

Bei den Reds gab es nach dem 3:2 bei Atlético Madrid zwei durchaus überraschende Wechsel: So saßen Joel Matip (Belastungssteuerung) und Sadio Mané zunächst nur auf der Bank. Dafür starteten Ibrahima Konaté und Diogo Jota.

Das Spiel im Old Trafford begann äußerst wild mit vielen Chancen. Erst setzte Bruno Fernandes einen Schuss über den Kasten (4.), im Gegenzug bestrafte Liverpool in Person von Naby Keita ein zu lasches Pressing von United mit dem frühen 0:1 (5.). Beide Mannschaften kamen in der Anfangsphase nicht zur Ruhe, es ging hin und her. Manchester machte sich das Leben jedoch selbst schwer, hatte viele Ballverluste und wirkte in der Abwehr alles andere als sattelfest. So hatte Roberto Firmino das 2:0 auf dem Fuß (7.), Diogo Jota machte es wenige Minuten später besser – 2:0 (13.). Wieder machte die United-Defensive keinen guten Eindruck.

Auch in der Folgezeit funktionierte das Pressing der Red Devils nicht wirklich, Liverpool konnte sich immer wieder befreien und schnell umschalten. Auch offensiv kam United nicht ins Rollen, brachte lange Zeit keinen Schuss aufs Tor zustande, ehe Mason Greenwood Alisson Becker mit einem starken Schuss prüfte (29.). Die Gäste zogen sich angesichts der Zwei-Tore-Führung zurück, hatten durch Mo Salah jedoch gar das 3:0 auf dem Fuß (32.). Wenige Minuten machte es der Ägypter besser und sorgte schon für eine Vorentscheidung (38.). Für United, bei denen Ronaldo komplett blass blieb, kam es vor dem Pausenpfiff noch schlimmer. Salah erhöhte mit seinem zweiten Treffer sogar noch auf 4:0 (45.+5).

Das Debakel nahm auch im zweiten Durchgang seinen Lauf: Mo Salah stellte mit seinem dritten Treffer auf 5:0 (50.), ehe Ronaldo gar der Ehrentreffer aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt werden sollte (52.). Bei den Red Deviles machte sich zunehmend Frust breit, der sich in einem ganz üblen Foul von Pogba entladen sollte. Der zur Halbzeit eingewechselte Franzose wurde mit Rot vom Platz gestellt (61.). Währenddessen verließen Tausende von Zuschauern Old Trafford.

In der Folgezeit nahm Liverpool in Überzahl das Tempo raus gegen ein desaströses United, das nun mit Fünferkette agierte. So plätscherte der Klassiker vor sich hin, Liverpool hatte die Kontrolle, suchte jedoch nicht mehr so zielstrebig den Weg nach vorne. Manchester sehnte den Schlusspfiff hierbei, hätte durch den eingewechselten Edinson Cavani den Ehrentreffer erzielen müssen, doch der Uruguayer traf aus kürzester Distanz nur die Latte (83.). Es war ein Tag zum Vergessen für die Red Devils.

Manchester hat nun eine Woche Zeit zur Aufarbeitung. Kommenden Samstag (18:30 Uhr) geht’s dann zu Tottenham Hotspur. Liverpool ist bereits am Mittwoch (20:45 Uhr) im Achtelfinale des League Cups bei Preston North End gefordert. In der Liga geht’s es dann am Samstag (16:00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Brighton weiter.

Stimmen zum Spiel

Mo Salah (FC Liverpool): "Es ist großartig, wenn man 5:0 auswärts gewinnt. Wir wussten, dass sie kommen würden und alles reinwerfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir mussten 100 Prozent bringen, um dieses Spiel zu gewinne. Und das haben wir getan. Von Anfang an haben wir unseren Fußball gespielt und sind gut durch die Reihen gekommen. So haben wir einige Chancen kreiert. Ich versuche mein Bestes für das Team zu geben, das ist das Wichtigste. Auswärts mit 5:0 bei Manchester United zu gewinnen ist etwas Großes, aber dafür bekommen wir auch nur drei Punkte. Wir müssen uns weiter fokussieren auf die nächsten Spiele."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Die erste Großchance hatte United, wo Fernandes normalerweise den Ball aufs Tor bringt. Aber im letzten Drittel haben wir herausragend gespielt. Wir waren unglaublich eiskalt. Unser hohes Pressing war außergewöhnlich. In den Zweikämpfen waren wir voll da und dann schießt du vier Tore. Dann machen wir das 5:0, dann die Rote Karte und dann war klar, dass wir das Spiel nur noch heimbringen müssen."

Das fiel auf: Manchester United zeigt Alibi-Fußball

Ein katastrophales Pressing, viele Ballverluste, eine halblebige Verteidigung sowie eine schlechte Organisation – schlechter als United in der ersten Hälfte kann man sich als Team nicht präsentieren. Apropos Team: Während sich Liverpool als Mannschaft präsentierte, besteht United aus drei verschiedenen Mannschaftsteilen, die miteinander einfach nicht funktionierten. Die Ketten waren viel zu weit voneinander entfernt, sodass die Gäste immer wieder Räume vorfanden und diese zu Toren nutzten. Sinnbildlich waren die üblen Frustfouls von Ronaldo (45.+1), Fernandes (46.) sowie Pogba (61.), der zu recht mit Rot vom Platz gestellt wurde. Dieses Manchester United ist keine Mannschaft. Für Ole Gunnar Solkjaer wird die Luft sehr dünn.

Tweet zum Spiel

Dieses Bild spricht Bände: Über 60.000 Zuschauer sahen heute einen Klassenunterschied zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Schon zur Halbzeit war der Klassiker entschieden. Nach Pogbas Frustfoul inklusive Platzverweis verließen tausende Fans das "Theater der Albträume".

Die Zahl: 106

Der Klassiker zwischen Manchester United und dem FC Liverpool war auch das Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Mo Salah. Während CR7 nur mit einem bösen Frustfoul und einem Abseitstor auffällig war, markierte Salah mit seinem Dreierpack seine Premier-League-Tore 105 bis 107. Damit ist der „Egyptian King“ der erfolgreichste afrikanische Torschütze der Ligageschichte. Salah hat einen gewissen Didier Drogba (104 Tore) überholt. Zudem traf Salah nun im zehnten Spiel in Folge, auch das hat es noch nie gegeben.

