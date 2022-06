Ein Wechsel Salahs in diesem Sommer gilt als eher unwahrscheinlich. Nicht nur erklärte der Spieler kürzlich selbst, auch in der kommenden Saison für den LFC auflaufen zu wollen, das hohe Preisschild des Ägypters dürfte potentielle Interessenten überdies davon abhalten, den Stürmer schon im Sommer 2022 zu verpflichten.

Rund 60 Millionen Euro fordert der Kultklub von der Merseyside dem Vernehmen nach für einen sofortigen Transfer. Da Salah in zwölf Monaten ablösefrei zu haben ist, eine mehr als stattliche Summe. Jürgen Klopp und den Reds droht also ein ablösefreier Abgang des 30-Jährigen, der in 254 Spielen für Liverpool stolze 156 Tore erzielte.

Ad

Nach dem Abgang von Sadio Mané zum FC Bayern wäre das ein weiterer Tiefschlag für den Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison.

Premier League Bei Salah-Abgang: Liverpool nimmt Real-Star ins Visier 24/06/2022 AM 09:36

Als mögliche Interessenten für Salah gelten die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid. Vor allem die Königlichen haben perspektivisch Bedarf, nachdem Topstürmer Karim Benzema bereits 34 Jahre alt ist und der eigentliche Wunschnachfolger Kylian Mbappé kürzlich überraschend bei Paris Saint-Germain verlängerte.

Gegenüber "Marca" äußerte sich Salah kürzlich zu einem möglichen Engagement in der spanischen Liga wie folgt: "Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre spielen kann. Warum nicht? Niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird ... aber vielleicht werde ich eines Tages in Spanien spielen, ja."

Das könnte Dich auch interessieren: "Und dann ist Schluss": Boateng kündigt Karriereende an

Glasner verrät: Von Götze-Idee im Bierkönig erfahren

Bundesliga Salah mit emotionalem Abschiedspost an Mané - Bayern-Neuzugang antwortet 23/06/2022 AM 13:39