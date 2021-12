"Was denkt er, wer ist? Ich respektierte Liverpool, aber nicht seinen Trainer, der afrikanische Wettbewerbe erniedrigt", schimpfte Cissé. Er ergänzte: "Klopp ist heute wegen der afrikanischen Spieler da, wo er ist. Denn bis er Mané, Salah und Matip bekommen hat, hat er kein einziges europäisches Finale gewonnen."

Der Hintergrund zu Klopps damaliger Aussage: Der Reds-Trainer ist nicht sonderlich angetan, dass er mitten in der Saison seine Leistungsträger Salah (Ägypten), Mané (Senegal) und Naby Keita (Guinea) für das Turnier in Kamerun abstellen muss.

Nachdem Klopp kurz nach seinem Statement bereits von einem Reporter in einer Videokonferenz kritisiert worden war, verteidigte sich der 54-Jährige : "Das habe ich nicht so gemeint. Ich weiß nicht, warum Sie das so verstehen, um ehrlich zu sein."