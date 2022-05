Das Video aus der Kabine von Manchester City dauert 4:26 Minuten. Der Klub hat es nach dem Gewinn der Meisterschaft selbst ins Netz gestellt - als Dokument der Begeisterung nach einem dramatischen Saisonfinale. Zu sehen sind hüpfende Spieler und Betreuer, die "Campeones, Campeones, ole, ole, ole" grölen. Immer wieder taucht der bewegte Pep Guardiola auf. Der Mann des Tages? Ist nur für einen Sekundenbruchteil zu sehen. Von hinten.

Dass Ilkay Gündogan (31) "Man of the Match" war, genau genommen der Mann, der Manchester City gegen Aston Villa nach einem 0:2 mit zwei Treffern noch zum 3:2 und damit zum plötzlich noch mal gefährdeten Meistertitel schoss, blieb dennoch nicht unerwähnt.

"Simply Gun-believable", "einfach Gun-glaublich", wortspielte der Umlauten nicht mächtige "Daily Mirror". Der Guardian schrieb, "Gündogan" stehe nun "in einer Reihe mit den Helden" des Klubs.

Tatsächlich wirkte es beinahe so, als habe Gündogan an diesem aufwühlenden Tag, den er hernach selbst als "einen meiner bislang emotionalsten" bezeichnete, lediglich eine Nebenrolle gespielt. Bei der Pokalübergabe stand er nicht in der ersten Reihe, dokumentiert ist allerdings, dass er und seine Frau Sara Arfaoui bei der internen Meisterfeier im "The Ivy" dabei waren. Die Party soll erst gegen drei Uhr morgens zu Ende gegangen sein.

Guardiola adelt Gündogan

Es scheint, als gerate Gündogan angesichts der vielen großen Namen im Kader von Manchester City bisweilen ein wenig in Vergessenheit. Bei Guardiola genießt er jedoch allem Anschein nach größte Wertschätzung.

"Wenn man mich fragt: Ich möchte ihn in der kommenden Saison hier haben. Es gibt keinen Gedanken daran, dass er nicht mehr da sein könnte", betonte der Katalane vergangene Woche - es ging um die Frage, ob Gündogan vielleicht im Sommer geht.

Tatsächlich war Gündogan der erste Spieler, den Guardiola nach seinem Amtsantritt 2016 in Manchester verpflichtete. Das Arbeitspapier des Nationalspielers läuft bis 2023, Verhandlungen über die Zeit danach sollten nach dem Saisonende beginnen.

Ilkay Gündogan Fotocredit: Getty Images

Güngogan mit breiter Brust zum DFB

Als Meistermacher hat Gündogan wohl eine gute Verhandlungsposition, auch wenn seine Bilanz in dieser Saison (43 Pflichtspiele/10 Tore/6 Vorlagen) doch etwas schlechter war als im Jahr zuvor (46/17/5).

Erst einmal aber reist Gündogan wohl am Dienstag nach Marbella zur Nationalmannschaft - dort geht sein meist stiller Kampf um mehr Aufmerksamkeit, um einen höheren Stellenwert weiter.

Im März hatte er ziemlich forsch für seine Verhältnisse mitgeteilt: "Wenn ich fit und in Form bin, dann habe ich genügend Selbstbewusstein zu sagen: Ich muss spielen." Allerdings ist die Konkurrenz bei der Nationalmannschaft nicht kleiner als in Manchester.

Doch dass Gündogan ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann, hat er am Sonntag äußerst eindrucksvoll bewiesen. Ohne den erfolgreichsten deutschen Torschützen in der Geschichte der Premier League hätte es am Montag auch keine Triumphfahrt im offenen Bus durch Manchester gegeben.

