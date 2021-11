Der 44-Jährige kritisierte Solskjaer gegenüber "Football Insider": "Man hat einen Flügelspieler gekauft, der Chancen erschaffen und Tore erzielen soll. Und plötzlich soll er Verteidiger in einer unglaublich löchrigen Abwehr spielen. Wirklich?"

Er fuhr fort: "Sollen wir Cristiano Ronaldo in der Innenverteidigung aufstellen, weil er ein guter Kopfballspieler ist? Ronaldo ist im Moment ein besserer Kopfballspieler als unsere Innenverteidiger, also sollen wir ihn da aufstellen?"

Sancho in der Verteidigung aufzustellen, ergebe keinen Sinn. "Er ist bei der Euro für England nicht oft zum Einsatz gekommen, weil er in der Rückwärtsarbeit und der Defensive noch nicht zuverlässig genug war. Dortmund hat ihn dort nie eingesetzt", so Miles.

Sancho wechselte im vergangenen Sommer für rund 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester. In seinen bisherigen 13 Pflichtspieleinsätzen für seinen neuen Klub konnte der 21-Jährige allerdings weder einen Treffer noch eine Torvorlage verbuchen.

