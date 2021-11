2010 verlor der FC Bayern München das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (0:2): Trainer der "Nerazzurri" damals: José Mourinho. Eines von vielen Duellen des Portugiesen in der Königsklasse gegen die Münchner.

Es hätte aber auch anders kommen können - Mourinho nicht gegen, sondern mit den Bayern. Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge verriet dem italienischen TV-Sender "Rai Sport", dass der FC Bayern einst an Mourinho interessiert und "The Special One" auch nicht abgeneigt gewesen sei.

Ad

"Mourinho war ein Kandidat. Er wollte nach Deutschland kommen, um Bayern zu trainieren", sagte Rummenigge. Den genauen Zeitpunkt nennt Rummenigge nicht, der FC Bayern habe sich seinerzeit aber für einen anderen Kandidaten entschieden.

Ligue 1 PSG-Keeper Donnarumma beschwert sich öffentlich: "Es stört mich" VOR EINEM TAG

"Auf mich hat er als Mensch immer einen guten Eindruck gemacht", so Rummenigge, in München habe man aber nicht das Gefühl gehabt, dass der inzwischen 58-jährige Mourinho der Richtige für diesen Job war. "Wir haben damals einen Trainer verpflichtet mit einem anderen Profil und anderen Eigenschaften, die mehr zu Bayern passen", ergänzte Rummenigge.

Rummenigge wünscht Mourinho in Rom viel Erfolg

Seit Juli ist Mourinho Trainer der AS Rom. Mit den "Giallorossi" ist der 58-Jährige nach gutem Saisonstart auf Tabellenplatz sechs in der Serie A abgerutscht und musste in der Conference League ein 1:6-Debakel gegen Bodo/Glimt hinnehmen.

Für Rummenigge hat es Mourinho aber immer noch drauf. "Ich hoffe, er hat Erfolg in Rom, weil er ein großartiger Trainer ist", sagte er.

Das könnte Dich auch interessieren: PSG-Talent Xavi Simons kommt nicht zum Zug - kann Jürgen Klopp helfen?

Mourinho reagiert auf Rom-Niederlage: “Vielleicht bin ich zu ehrlich”

Bundesliga Zoff mit BVB-Coach Rose? Reus spricht Klartext GESTERN AM 08:57