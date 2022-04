"Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!", hatte er damals gesagt.

Nun begründete er den Schritt auch augenzwinkernd mit dem Wunsch seiner Ehefrau. "Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt. Aber das ist nicht der einzige Grund", sagte Klopp.

Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen. Mit dem Traditionsverein hatte er unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

In dieser Saison kann er noch das Quadruple schaffen : In der Meisterschaft liegt Liverpool nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City. Im Endspiel des FA Cups trifft der LFC auf den FC Chelsea, der bereits im Ligapokal-Finale besiegt wurde.

In der Champions steht Liverpool nach dem 2:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Villarreal kurz vor dem Einzug ins Finale.

(SID)

