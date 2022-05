Glücklich wirkten sie beide nicht nach dem vergangenen Wochenende. Während sich Jürgen Klopp über die Spielweise von Tottenham Hotspur "echauffierte", das mit Mauertaktik einen Punkt an der Anfield Road ergatterte (1:1) , beklagte Pep Guardiola (mal wieder) die mangelnde Unterstützung im Titelkampf, die seine sich auf Meisterschaftskurs befindlichen Skyblues in der breiten Öffentlichkeit erhielten.

Dies liege vor allem an einer "unglaublichen Geschichte in den europäischen Wettbewerben", erklärte der Katalane - und schickte eine mittelgroße Spitze auf den Weg: "Nicht in der Premier League, da haben sie nur einen Titel in 30 Jahren gewonnen.“

ManCity hingegen hat durch das Unentschieden der Reds am Wochenende beste Chancen, den viertel Titel in den vergangenen fünf Jahren einzuheimsen. Seit "elf oder zwölf Jahren“ befinde sich der steinreiche Klub nun schon im Titelrennen - natürlich ohne zu erwähnen, welch' wundersame Finanzspritze City Anfang der 2010er Jahre aus der Mittelklassigkeit in die Riege der besten Klubs der Welt beförderte.

Klopp lacht Guardiolas Spitzen weg

"Ich weiß, wir sind manchmal unbequem", so Guardiola weiter. “Aber mir ist es egal, dass die Leute es Liverpool mehr gönnen als uns. Es ist kein Problem.“

Am Montag reagierte Klopp auf die Spitzen - und tat das in gewohnt süffisanter Art und Weise . "Ich lebe in Liverpool, ja, hier wollen viele Leute, dass wir die Liga gewinnen. Aber auch hier sind es nur 50 Prozent", stellte Klopp auf einer Pressekonferenz klar und scherzte: "Ich weiß nicht, ob uns das ganze Land unterstützt. Das ist nicht das Gefühl, das ich habe, wenn wir in anderen Stadien spielen.“

Klopp äußerte weiter sogar Verständnis für Guardiola. "Als Trainer ist mir sowas auch passiert, wir sind natürlich von der Situation beeinflusst", so der ehemalige BVB-Trainer. "Ich weiß nicht, in welcher Situation Pep war. Aus der Champions League rauszufliegen ist hart, und dann hat natürlich auch noch Liverpool das Finale erreicht.“

Klopp kontert Guardiola: "Vielleicht weiß er mehr als ich"

ManCity hat nur noch eine Titelchance

Dass der Ton zumindest etwas rauer wird, ist kein Wunder. Das Saisonfinale steht vor der Tür und in der Premier League trennen Tabellenführer Manchester City und Verfolger FC Liverpool nur drei Punkte - bei noch drei ausstehenden Spielen.

Für City ist die Meisterschaft in dieser Saison der einzige Titel, den es noch zu gewinnen gibt. In der Champions League musste die Mannschaft von Guardiola unter der Woche das Last-Minute-Aus im Halbfinale bei Real Madrid verkraften (1:3 n.V., 4:3 im Hinspiel). Noch zu Beginn der Nachspielzeit in der regulären Spielzeit hatte man mit 1:0 geführt und sah wie der sichere Sieger aus. Im FA Cup war ebenfalls im Halbfinale Schluss (2:3 gegen Liverpool), im Carabao Cup (League Cup) gar schon in der 4. Runde gegen West Ham United (3:5 n.E.).

Liverpool schielt auf Quadruple

Liverpool hingegen hat noch immer Chancen auf den Titel-Viererpack aus Ligatitel, Champions League, dem FA Cup und dem bereits auf dramatische Art und Weise gewonnenen Carabao Cup (11:10 n.E. gegen den FC Chelsea).

Dass Liverpool noch den einen oder anderen Pokal absahnen kann, bedeutet freilich nicht, dass ein womöglich verlorener Meisterschaftskampf weniger schmerzen würde. Der Titel in der Premier League ist besonders, weil er konstante Leistungen über ein ganzes Jahr erfordert. Er ist der wahrscheinlich am schwierigsten zu gewinnende.

Die Champions League wäre im Gegenzug aber ebenso wie der FA Cup nicht das schlechteste Trostpflaster.

Manchester City - Restprogramm: Wolverhampton (A), West Ham United (A), Aston Villa (H)

FC Liverpool - Restprogramm: Aston Villa (A), FC Southampton (A), Wolverhampton (H)

